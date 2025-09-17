الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الريال «المنقوص» يعبر مرسيليا بالضربة الجدلية

الريال «المنقوص» يعبر مرسيليا بالضربة الجدلية
17 سبتمبر 2025 08:53

مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
الحر يقتل 15 ألف شخص في أوروبا الصيف الجاري
دوناروما: الانتقال إلى السيتي كان «الخيار الأول والأخير»

سجل كيليان مبابي ركلتي جزاء ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا، في افتتاح مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم أن صاحب الأرض لعب المراحل الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده داني كارفاخال.
وكان ملعب سانتياجو برنابيو مسرحاً لمباراة درامية، شهدت لحظات تألق من حارسي المرمى، وخطأ فادحاً من نجم شاب، وجدلاً متأخراً جعل المشجعين يشعرون بالتوتر.
وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة، وكاد مبابي أن يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم بقليل.
لكن مرسيليا كان من افتتح التسجيل في الدقيقة 22، عندما استغل تيموثي ويا خطأ فادحاً من أردا جولر.
وفقد لاعب خط الوسط التركي الكرة في وسط الملعب بعد أن ضغط عليه ميسون جرينوود، ما سمح لمهاجم مانشستر يونايتد السابق بتمرير الكرة إلى ويا، الذي انطلق متجاوزاً دفاع ريال مدريد قبل أن يسدد كرة قوية لا تُصد في مرمى تيبو كورتوا.
وكان حارس مرمى مرسيليا جيرونيمو رولي هو اللاعب الأبرز في الشوط الأول، بعدما حرم ريال مدريد من التسجيل في عشر مناسبات، بما في ذلك تصديه المذهل بيد واحدة لتسديدة مبابي من مسافة قريبة.
لكن تقدم الفريق الزائر لم يستمر سوى سبع دقائق، بعدما أسقط لاعب الوسط جيفري كوندوجبيا المهاجم رودريجو داخل منطقة الجزاء، ليدرك مبابي التعادل لبطل أوروبا 15 مرة.
ووصلت الإثارة إلى ذروتها في الدقيقة 72 عندما فقد كارفاخال أعصابه وتلقى بطاقة حمراء بسبب نطحه لحارس مرمى المنافس جيرونيمو رولي في مشاجرة محتدمة.
لكن مبابي كان صاحب الكلمة الأخيرة في الدقيقة 87، بعدما انطلق البديل فينيسيوس جونيور بطريقة رائعة وارتطمت الكرة بحذاء فاكوندو ميدينا ثم لمست يد المدافع الممدودة.
وقال مبابي لقناة موفيستار بلس: "كانت ليلة صعبة لأننا أكملنا المباراة بعشرة لاعبين، لكننا أظهرنا روحنا في دوري أبطال أوروبا على سانتياجو برنابيو".
وأضاف "نحن نعرف أننا قادرون على الفوز هنا ضد أي فريق، ونحن سعداء بالفوز".
وتابع "تحليل لمسات اليد معقد للغاية، إنها ركلة جزاء بالنسبة لي. لكنني أفهم أن بعض الأشخاص لا يعتقدون ذلك. نحن جميعا مرتبكون بسبب هذه القاعدة. قالوا (الحكام) إنها كانت ركلة جزاء، تقدمت وسددتها وسجلت".

ريال مدريد
مرسيليا
مبابي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©