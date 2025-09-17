الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الرياضة

«الترجيحية» تصعد بـ «بالاس» وبرينتفورد إلى الدور الثالث بكأس الرابطة

17 سبتمبر 2025 09:00

لندن (د ب أ)

تأهل فريقا كريستال بالاس وبرينتفورد عن الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بفوزهما على كل من ميلوال وأستون فيلا على الترتيب. وتعادل برينتفورد 1 /1 مع أستون فيلا على ملعب جي تيك كوميونتي، حيث كان الفريق الضيف هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة 43 عن طريق لاعب ليفربول السابق هارفي إليوت، لكن أصحاب الأرض عادوا في النتيجة عند الدقيقة 57 بهدف آرون هيكي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض بنتيجة 4 / 2.
وفي المباراة الأخرى فاز كريستال بالاس بركلات الترجيح على ميلوال، حيث تقدم كريس ريتشاردز في الدقيقة 72، بينما أحرز ليونارد هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع في الشوط الثاني. وحسمت ركلات الترجيح تأهل كريستال بالاس بركلات الترجيح، ليواصل فريق المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر رحلته في مسابقة أخرى ينافس على لقبها، بعدما حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، والدرع الخيرية في الموسم الحالي.

أستون فيلا
برنتفورد
كريستال بالاس
