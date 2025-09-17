«الترجيحية» تصعد بـ «بالاس» وبرينتفورد إلى الدور الثالث بكأس الرابطة

لندن (د ب أ)

تأهل فريقا كريستال بالاس وبرينتفورد عن الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بفوزهما على كل من ميلوال وأستون فيلا على الترتيب. وتعادل برينتفورد 1 /1 مع أستون فيلا على ملعب جي تيك كوميونتي، حيث كان الفريق الضيف هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة 43 عن طريق لاعب ليفربول السابق هارفي إليوت، لكن أصحاب الأرض عادوا في النتيجة عند الدقيقة 57 بهدف آرون هيكي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض بنتيجة 4 / 2.

وفي المباراة الأخرى فاز كريستال بالاس بركلات الترجيح على ميلوال، حيث تقدم كريس ريتشاردز في الدقيقة 72، بينما أحرز ليونارد هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع في الشوط الثاني. وحسمت ركلات الترجيح تأهل كريستال بالاس بركلات الترجيح، ليواصل فريق المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر رحلته في مسابقة أخرى ينافس على لقبها، بعدما حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، والدرع الخيرية في الموسم الحالي.