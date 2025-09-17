ماريسكا: جاكسون يمنح بايرن أفضلية المعرفة بتشيلسي

لندن (د ب أ)

أبدى الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي قلقه من معرفة لاعبه السابق، السنغالي نيكولاس جاكسون ببواطن الأمور في الفريق، وذلك عندما يواجهه مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مهاجمه المعار في أول مباراة للفريق بدوري أبطال أوروبا، منذ أكثر من عامين على ملعب أليانز أرينا، بعد رحيلهم المثير للجدل في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وقال ماريسكا: ليس لدي أي مشكلة مع نيكو، إنه شخص طيب، ومحترف ممتاز، عمل معنا بشكل رائع، هذا كل ما في الأمر".

وأضاف: "إنها ميزة صغيرة لأن مدرب بايرن فينسنت كومباني، يستطيع أن يسأل نيكو عن أسلوب عملنا وطريقة تحضيرنا للمباريات، إنه يعرف تماماً كيف يتعامل مع المباريات؟".

وتابع: "أنا ممكن جدا لنيكو (جاكسون)، ما حققناه العام الماضي كان بفضل جميع اللاعبين بمن فيهم نيكولاس". وأضاف: "بعثت له رسالة بعد رحيله أشكره فيها على الموسم الماضي وأتمنى له التوفيق".