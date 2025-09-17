الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تاديتش.. صانع السعادة بـ«ثلاثية الأفضل»!

تاديتش.. صانع السعادة بـ«ثلاثية الأفضل»!
17 سبتمبر 2025 09:52

مصطفى الديب (أبوظبي)

أصبح الصربي دوشان تاديتش صانع السعادة الجديد في نادي الوحدة، لاسيما بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة الاتحاد السعودي الأخيرة في انطلاق منافسات دوري النخبة الآسيوي.
وحصل تديتش على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن كان سبباً مباشراً في فوز «العنابي» في اللحظات القاتلة بهدفين مقابل هدف واحد، بصناعته للهدف الثاني من عرضية رائعة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع والأخيرة من اللقاء.
تاديتش ساهم في الهدف الأول للعنابي الذي سجله كايو كانيدو، بعدما مرر لعمر خربين في موقع متميز للغاية، وبدوره مرر خربين لكايو الذي سجل هدف التعادل للوحدة.
ورغم كبر سنه وتخطيه لعامه السادس والثلاثين، إلا أن اللاعب ظهر بمستوى أكثر من رائع، ولعب أكثر من مئة دقيقة على مدار شوطي المباراة بقوة وحماس.
وخلال المباراة صنع تاديتش ما يقرب من 11 فرصة في الثلث الهجومي لفريقه داخل مناطق دفاعات الاتحاد السعودي، وشكل مفتاح اللعب الذي حير دفاعات الفريق السعودي، وتسبب في إرهاق لاعبيه بشكل لافت، لاسيما وأن تمريراته البينية كانت سبباً مباشراً في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى اتحاد جدة.
وفي دوري أدنوك للمحترفين شارك تاديتش مع الوحدة في ثلاث مباريات بمجموع 260 دقيقة، صنع خلالها هدفاً ومرر 8 تمريرات مؤثرة، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراتين من أصل ثلاثة مع العنابي، ليكون بذلك ساحر الوحدة الجديد بالأداء والأرقام، خلال فترة زمنية قصرة أكد خلالها جدارته بهذا اللقب.
وتغنت جماهير الوحدة باللاعب كثيراً عقب مباراة الاتحاد، ووجهت له تحية خاصة من الدرجات التي حضرت بقوة لمساندة الفريق خلال هذه المباراة المهمة، ومن المقرر أن يلعب الوحدة أمام الظفرة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين مساء الجمعة المقبل.

 

 

 

 

الوحدة
دوري أبطال آسيا للنخبة
اتحاد جدة
