«غنتوت للبوانيش الشراعية» يدشن الجولة الثالثة الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية بعد غد «الجمعة»، سباق غنتوت لمحامل البوانيش الشراعية، ويقام السباق، وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة، لمسافة 5 أميال بحرية، حيث تنطلق المحامل باتجاه خط النهاية على كورنيش العاصمة، وذلك ضمن برنامج السباقات التراثية، الذي يشتمل أيضاً على سباقات 22 و43 و60 قدماً.

وتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث يتابع فريق العمل المكلف من النادي بتنظيم السباق الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية، وتزويد ملاك ونواخذة المحامل بضوابط ولوائح المشاركة في هذه الفئة، وما تتضمنه من تعليمات خاصة بسلامة «النواخذة» والبحارة المشاركين والمحامل، وبما يضمن وصول الجميع إلى خط النهاية بأمان وسلامة.

وتعد سباقات محامل البوانيش الشراعية المحطة الأهم لانطلاقة «النواخذة» والبحارة الشباب والصغار نحو السباقات الكبرى، وينتظر مشاركة أكثر من 40 بانوشاً في الجولة الثالثة.

وكانت الجولة الثانية قد شهدت مشاركة 40 بانوشاً، ونجح المحمل «طوفان» في إحراز المركز الأول بعد منافسة قوية بين المحامل المشاركة.

ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية أهمية كبيرة بالسباقات التراثية والتقليدية بمختلف فئاتها، بدافع المساهمة في تعزيز ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل، بما يحمله من إرث الأجداد والآباء من قيم رفيعة.