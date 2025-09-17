«رولي» يزين تاريخ حُراس أوروبا بالشوط البطولي!

علي معالي (أبوظبي)

دخل جيرونيمو رولي حارس مرمى فريق مارسيليا الفرنسي تاريخ دوري أبطال أوروبا، عبر مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، خلال شوط المباراة الأول، والذي انتهى بالتعادل 1-1 لعشرة تصديات، تم وصفها بالبطولية.

وبات الحارس الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي للتصديات في شوط واحد من البطولة، منذ أن بدأت عملية الإحصائيات الخاصة في الملاعب الأوربية في موسم 2003-2004، حيث لم ينجح أي حارس مرمى في آخر 20 عاماً في الوصول لمثل هذا العدد من التصديات في شوط واحد من مباراة في دوري أبطال أوروبا.

كان مارسيليا قد فاجأ ريال مدرية بالهدف الأول بالدقيقة 22 عن طريق تيموثي خلال المباراة التي جرت على استاد سانتياجو برنابيو، لكن بطل أوروبا 15 مرة سرعان ما عاد للمباراة بعد 6 دقائق فقط، عن طريق كيليان مبابي بهدف التعادل في ضربة جزاء، وأصبحت المباراة أكثر توتراً عندما تلقى داني كارفاخال بطاقة حمراء، ما أجبر الريال على اللعب بـ 10 لاعبين، حتى جاءت الدقيقة 81 ليسجل مبابي مرة أخرى، ليكمل الثنائية التي أهدت الريال فوزاً مثيراً.