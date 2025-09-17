«العبقري» دي بروين.. عودة عاطفية إلى ملعب الاتحاد غداً

ميلانو(أ ف ب)

يعود النجم البلجيكي كيفن دي بروين إلى ملعب مانشستر سيتي الإنجليزي بمعنويات مرتفعة، بعد بدايته الموفقة مع فريقه الجديد نابولي الإيطالي، لمواجهة فريقه السابق غداً الخميس في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

يدخل اللاعب المخضرم ملعب الاتحاد، بعد تسجيله هدفين في أول ثلاث مباريات له مع الفريق الجنوبي، الذي ضمن الموسم الماضي لقبه الرابع في الدوري الإيطالي (سيري أ).

بعمر الرابعة والثلاثين، وبعد سلسلة من الإصابات العضلية بفخذه، يبدو دي بروين في حالة رائعة قبل مباراة قد تكون عاطفية ضد الفريق، الذي حمل ألوانه عشر سنوات، وتُوّج معه بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2023 للمرة الوحيدة في تاريخه.

تعيّن على المدرب أنتونيو كونتي تعديل طريقة لعبه للتأقلم مع قدوم أحد أفضل اللاعبين في القرن الحالي، فمنحه مركز صانع اللعب، آملاً في عدم تأثير ذلك على مردود نجم الفريق الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

فاز نابولي بسهولة على فيورنتينا 3-1 السبت في فلورنسا، حيث شغل ماكتوميناي مركزاً يميل إلى الجهة اليسرى مع حرية هجومية، فيما فرض دي بروين الذي سجل الهدف الافتتاحي من نقطة الجزاء، تهديداً مستمراً بتمريراته المتقنة.

قال كونتي بعد الفوز على فيورنتينا: «الدور الذي نصنعه لكيفن مثالي بالنسبة له، لأنه يحب الاستحواذ على الكرة. هو عبقري نوعاً ما. نريد منحه دوراً مناسباً لقدراته. لديه جودة رائعة، يرى أشياء يصعب على الآخرين رؤيتها».

ووصف كونتي مباراة الأربعاء بـ«لحظة الحقيقة» له ولفريقه، خصوصاً بعد الفوز الكبير لسيتي على مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري المحلي الأحد، ونجاعة مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند صاحب 49 هدفاً في 48 مباراة في دوري الأبطال.

وتعرض كونتي، المتوج بدوره بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، لانتقادات بسبب افتقاره للمرونة وعدم قدرته على التعامل مع متطلبات المسابقة الأوروبية الأولى.

لكنه تكيّف منذ توليه المهمة مع نابولي، وهو مدرك تماماً للتحدي الذي سيواجهه أمام سيتي، وبقية مباريات دور المجموعة الموحدة في المسابقة القارية.

أقر كونتي: «سنبدأ باللعب مرّة كل ثلاثة أيام، وهذا أمر صعب. سنذهب إلى هناك مثل التلاميذ للتعلم من الأساتذة، وأنا منهم، على أمل أن يتمكن التلميذ من التغلب يوماً ما على الأستاذ».

ويحظى كونتي بدعم رئيس النادي الجدلي أوريليو دي لاورنتيس، الذي استثمر بعد الحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والنيجيري فيكتور أوسيمهن.

وفيما يغيب قلب الدفاع الكوسوفي المصاب أمير رحماني، لعب القادم الجديد الهولندي سام بوكيما بشكل لافت السبت، حتى إنه سجل هدفاً في مباراته الأولى.

كما استعار «بارتينوبي» من مانشستر يونايتد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند الذي حل بدلاً من المصاب البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما عزز صفوفه بالحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، والمهاجم الهولندي نوا لانغ.