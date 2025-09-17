«أبوظبي الرياضي» يطلق سلسلة الجولف المجتمعية المسائية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم سلسلة الجولف المجتمعية المسائية في أكتوبر المقبل، لتمنح عشاق الجولف من مختلف فئات المجتمع تجربة فريدة من نوعها باللعب تحت الأضواء في ثلاثة من أبرز ملاعب أبوظبي.

وتنطلق المنافسات على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، الساعة الرابعة والنصف مساءً، بنظام «شوت غن»، حيث تقام أولاً يوم 4 أكتوبر في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ثم تقام يوم 11 أكتوبر في نادي أبوظبي سيتي للجولف، وتُختتم السلسلة يوم 18 أكتوبر في نادي ياس إيكرز للجولف آند كانتري كلوب.

من جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «تعكس سلسلة الجولف المسائية التزام المجلس بدعم وتطوير رياضة الجولف وتوسيع قاعدة ممارسيها من مختلف الفئات، سواء من الهواة أو الناشئين، في خطوة تسهم في الارتقاء بمسيرة رياضيينا نحو العالمية، وتأتي هذه المبادرة في وقت تعيش فيه رياضة الجولف في دولة الإمارات مرحلة متميزة من النمو والانتشار، حيث باتت تستقطب اهتمام شرائح واسعة من المجتمع، وهو ما يُترجم الجهود الكبيرة الرامية إلى ترسيخ مكانتها محلياً وعالمياً».

وأضاف الهاشمي: «إن سلسلة الجولف المجتمعية المسائية ستُمثل تجربة فريدة تجمع بين متعة المنافسة وأجواء اللعب تحت الأضواء في أندية مرموقة بأبوظبي، بما يفتح آفاقاً جديدة لمشاركة أوسع، ويعزز من مكانة العاصمة كوجهة رائدة للأحداث الرياضية».

وتُقام البطولة بنظام «ستايبل فورد» على 18 حفرة، وهي مفتوحة لجميع اللاعبين من مختلف الأعمار والفئات، رجالاً ونساءً وناشئين، وسيحصل المشاركون عند التسجيل على قميص وكرات وقسيمة مأكولات ومشروبات بقيمة 75 درهماً فقط.

وسيحظى الفائزون بالسلسلة بفرص مميزة، من بينها المشاركة في جولات الـ «برو آم» ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، بالإضافة إلى قسائم شراء من متاجر «إي جولف»، وجوائز لمسابقات التحدي مثل «أطول ضربة» و«أقرب كرة إلى الحفرة».

كما تتضمن السلسلة أنشطة خاصة للناشئين ضمن برنامج «فيوتشر فالكون»، بالتعاون مع اتحاد الجولف، حيث تقام تصفيات البرنامج في الأندية الثلاثة المؤهلة إلى النهائيات التي ستحتضنها بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي «ياس لينكس» من 6 إلى 9 نوفمبر.