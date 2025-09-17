شباب الأهلي يكتفي بالتعادل مع تراكتور

معتصم عبدالله (دبي)



اكتفى شباب الأهلي بالتعادل 1-1 أمام ضيفه تراكتور الإيراني في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد راشد، بحضور 3010 مشجعين، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وسجل الكرواتي توميسلاف ستركالج هدف التقدم لتراكتور في الدقيقة 14، وأدرك جليرمي بالا التعادل للفرسان في الدقيقة 65، فيما شهدت المباراة طرد الكرواتي دوماغوي دروجيك لاعب تراكتور في الدقيقة 51.

دخل الفريقان المباراة بخلفية تاريخية تعود إلى نسخة 2015 من دوري الأبطال، حين تبادلا الفوز في دور المجموعات، قبل أن يكمل شباب الأهلي مشواره حينها وصيفاً للبطولة، كما حملت المواجهة سجلات خاصة، إذ لعب «الفرسان» بسلسلة خالية من الخسائر ضد الأندية الإيرانية امتدت لتسع مباريات، بينما تمسك تراكتور برغبته في مواصلة سجله الإيجابي أمام الفرق الإماراتية دون هزيمة في آخر خمس مواجهات.

أجرى البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، تغييرات بارزة على التشكيلة الأساسية، بإشراك سلطان عادل وحارب عبدالله، بجانب المدافع الإيراني ميرساد سيفي في ظهوره الرسمي الأول، فيما بقي فيدريكو كارتابيا على مقاعد البدلاء، ومع ذلك، فاجأ ستركالج أصحاب الأرض بتسديدة قوية من خارج المنطقة منحت الضيوف هدف التقدم المبكر.

ورغم فرص عدة أبرزها تسديدة بالا التي ارتدت من العارضة في الدقيقة 36، لم ينجح شباب الأهلي في التعديل قبل نهاية الشوط الأول، الذي شهد إصابة نيمانيا ماكسيموفيتش وخروجه في الدقيقة 38.

ومع بداية الحصة الثانية، عزز سوزا تشكيلته بالثنائي كارتابيا وكوان سانتوس، قبل أن تمنح البطاقة الحمراء المباشرة لدروجيك في الدقيقة 51 الأفضلية العددية للفرسان.

دفع المدرب بالبرازيلي يوري سيزار الذي لعب دوراً محورياً في تعديل النتيجة، بعدما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس علي رضا لتجد متابعة بالا الذي أودعها الشباك في الدقيقة 65.

واصل شباب الأهلي ضغطه في الدقائق الأخيرة، حيث ردت العارضة تسديدتين ليوري وبالا، فيما أضاع البديل الإيراني رضا غانديبور فرصة ثمينة أمام مرمى مواطنه حارس تراكتور، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.