الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يكتفي بالتعادل مع تراكتور

شباب الأهلي حقق التعادل بصعوبة أمام تراكتور (تصوير: حسن الرئيسي)
17 سبتمبر 2025 13:10

معتصم عبدالله (دبي)

 اكتفى شباب الأهلي بالتعادل 1-1 أمام ضيفه تراكتور الإيراني في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد راشد، بحضور 3010 مشجعين، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وسجل الكرواتي توميسلاف ستركالج هدف التقدم لتراكتور في الدقيقة 14، وأدرك جليرمي بالا التعادل للفرسان في الدقيقة 65، فيما شهدت المباراة طرد الكرواتي دوماغوي دروجيك لاعب تراكتور في الدقيقة 51.
دخل الفريقان المباراة بخلفية تاريخية تعود إلى نسخة 2015 من دوري الأبطال، حين تبادلا الفوز في دور المجموعات، قبل أن يكمل شباب الأهلي مشواره حينها وصيفاً للبطولة، كما حملت المواجهة سجلات خاصة، إذ لعب «الفرسان» بسلسلة خالية من الخسائر ضد الأندية الإيرانية امتدت لتسع مباريات، بينما تمسك تراكتور برغبته في مواصلة سجله الإيجابي أمام الفرق الإماراتية دون هزيمة في آخر خمس مواجهات.
أجرى البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، تغييرات بارزة على التشكيلة الأساسية، بإشراك سلطان عادل وحارب عبدالله، بجانب المدافع الإيراني ميرساد سيفي في ظهوره الرسمي الأول، فيما بقي فيدريكو كارتابيا على مقاعد البدلاء، ومع ذلك، فاجأ ستركالج أصحاب الأرض بتسديدة قوية من خارج المنطقة منحت الضيوف هدف التقدم المبكر.
ورغم فرص عدة أبرزها تسديدة بالا التي ارتدت من العارضة في الدقيقة 36، لم ينجح شباب الأهلي في التعديل قبل نهاية الشوط الأول، الذي شهد إصابة نيمانيا ماكسيموفيتش وخروجه في الدقيقة 38.
ومع بداية الحصة الثانية، عزز سوزا تشكيلته بالثنائي كارتابيا وكوان سانتوس، قبل أن تمنح البطاقة الحمراء المباشرة لدروجيك في الدقيقة 51 الأفضلية العددية للفرسان. 
دفع المدرب بالبرازيلي يوري سيزار الذي لعب دوراً محورياً في تعديل النتيجة، بعدما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس علي رضا لتجد متابعة بالا الذي أودعها الشباك في الدقيقة 65.
واصل شباب الأهلي ضغطه في الدقائق الأخيرة، حيث ردت العارضة تسديدتين ليوري وبالا، فيما أضاع البديل الإيراني رضا غانديبور فرصة ثمينة أمام مرمى مواطنه حارس تراكتور، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

أخبار ذات صلة
الشارقة.. «كرنفال» ركلات الجزاء!
«الريمونتادا» و«البطاقات حمراء» تتصدران انطلاقة «نخبة آسيا»
دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©