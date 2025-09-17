الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أحمد بن حمدان يعلن مشاركة أول فريق إماراتي في «سيل جي بي»

17 سبتمبر 2025 13:15

أبوظبي (وام)

أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن أجندة الموسم الجديد تتضمن فعاليات كبرى، من أبرزها بطولة «آسيا أوبتمست» في سلطنة عمان، التي تقام، خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر المقبلين، والبطولة الدولية «الكايت سيرف»، في أبوظبي، والتي تقام خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025.
وأعلن الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، أنه سيتم تأسيس أول فريق إماراتي للمشاركة في سباق «سيل جي بي» العالمي للإبحار، والذي سيرى النور خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى البرامج التطويرية للاتحاد، والخاصة بالمدربين، والحكام واللاعبين والإداريين، ضمن برنامج التضامن الأولمبي.
وكشف عن المشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي للشراع في إيرلندا خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى بطولة مبادلة للإبحار«سيل جي بي» في أبوظبي على مدار يومي 29 و30 نوفمبر المقبل.
وأوضح أن دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة لجميع الرياضات، حققت الكثير من الإنجازات العالمية من بينها رياضة الشراع والتجديف الحديث، حيث تعد رياضة حديثة نالت اهتمام الأندية في الدولة.
وقال إن الإمارات ستستضيف حدثاً كبيراً في نادي الحمرية وهو بطولة آسيا للشراع نهاية العام الجاري، بمشاركة الدول الآسيوية، مما يسهم في تطوير قدرات ومهارات أبناء الإمارات، من خلال الاحتكاك مع نخبة الأبطال.
ووصف الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان حصول اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، على شهادة الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للشراع كمركز عالمي للتطوير والتدريب في الرياضات الشراعية الحديثة، بالخطوة الاستراتيجية، التي تؤكد ثقة المجتمع الدولي في أبناء الدولة، وقدراتها لتطوير رياضة الشراع الحديث، بجهود الاتحاد والأندية، والتعاون الإيجابي، لنشر هذه الرياضة في المجتمع.
وأعرب عن فخره بجهود المرأة الإماراتية وإنجازاتها في رياضة الشراع والتجديف الحديث، من خلال النتائج المشرفة في المحافل الدولية، مشيراً إلى العمل على تبني البرامج المتطورة، لتهيئة البيئة المناسبة لنشر مفهوم هذه الرياضة، وتوسيع القاعدة النسائية، وتشجيع المرأة وجميع فئات المجتمع على المشاركة، ورفع علم الإمارات في كافة المحافل الدولية.

الكايت سيرف
أحمد بن حمدان آل نهيان
