الأرقام تمنح الوحدة التفوق الكاسح على الاتحاد

مصطفى الديب (أبوظبي)



جاء فوز الوحدة على الاتحاد السعودي في انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مستحقاً على صعيد النتيجة والفوز بهدفين مقابل هدف واحد فقط، حيث كان تفوق أصحاب السعادة على صعيد الأرقام مذهلاً أيضاً، وبشكل يعكس تفوقاً فنياً علي ممثل الكرة السعودية.

وأكدت الأرقام السيطرة شبه التامة للعنابي على مجربات اللقاء من البداية وحتى النهاية، ورغم تقدم الاتحاد بهدف من صاروخية ستيفن بيرجوين في الدقيقة 21 والتي جاءت عكس سير المباراة تماماً.

وظهر تفوق الوحدة بشكل كبير من حيث الاستحواذ الذي وصل إلى حوالي 55%، فيما تفوق كذلك في عدد الركنيات التي كانت دليلاً كبيراً على الهجوم الكاسح، بواقع 13 ركنية خلال التسعين دقيقة، فيما حصل الفريق السعودي على ركنية وحيدة طوال اللقاء.

وعلى صعيد التسديدات، تفوق لاعبو الوحدة بعدد 26 تسديدة على مرمى اتحاد جدة فيما صوب الاتحاديون مرتين فقط وفيما يتعلق بالعرضيات، عكس لاعبو العنابي 35 كرة عرضية فيما وجه لاعبو الاتحاد عرضيتين فقط.

وعقب المباراة برر الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، التفوق الكاسح لأصحاب السعادة إلى طرد مهند الشنقيطي مدافع «العميد» السعودي عند الدقيقة 36، مؤكداً أن الطرد أثر بشكل لافت على أداء الفريق، فضلاً علي حالة الإرهاق البدني التي عانى منها اللاعبون بسبب خوض مباراة في الدوري السعودي قبل ثلاثة أيام فقط.

على الجهة الأخرى أشاد البرتغالي خوسيه مواريس مدرب الوحدة، بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة، مؤكداً أن الفريق ظهر بمستوى أكثر من رائع على مدار التسعين دقيقة.

وأشاد بالروح القتالية العالية للاعبين، وعدم الاستسلام، خاصة بعد تقدم الاتحاد بهدف مباغت في الدقيقة 21.

أما عن مشكلة إهدار الأهداف السهلة فقال: نعم هناك مشكلة لدينا، ولكن نحن سنظل خلفها حتى يتم حلها، ولكن الشيء الجيد أننا نصنع فرصاً كثيرة، وعلينا استغلالها بشكل مثالي بمختلف البطولات.

وأكد أن الفوز وحصد نقاط المباراة بداية جيدة للفريق في هذه البطولة الكبيرة، معرباً عن سعادته بالفرحة التي سيطرت على جمهور الوحدة، ووجّه الشكر لعشاق الفريق على الدعم الكبير والحضور اللافت في المدرجات، والتشجيع الحماسي للفريق من البداية وحتى النهاية.