الوصل يبدأ حلمه القاري أمام الاستقلال الإيراني

معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل الوصل مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم، عندما يفتتح مشواره في النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، بلقاء الاستقلال الإيراني، عند الثامنة مساء على استاد زعبيل بدبي، في مواجهة ينتظرها عشاق «الفهود» بشغف كبير، وطموحات عالية، كونها تشكّل الانطلاقة الأولى نحو الحلم القاري الذي طالما راود جماهير «الإمبراطور».

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 13 نادياً للمرة الأولى لهم في تاريخ المسابقة الجديدة، أبرزهم: الوصل، النصر السعودي، الأهلي القطري، الاستقلال الإيراني، وأرقداج التركماني، جوا الهندي، جامبا أوساكا الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري. ويخوض الوصل لقاء اليوم مكتمل الصفوف، وسط طموحات كبيرة ورغبة عارمة في تسجيل بداية قوية أمام خصم صعب، وشهد التدريب الأخير الذي جرى مساء أمس، حضور أحمد الطنيجي، رئيس شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، في خطوة هدفت إلى شد أزر اللاعبين وإظهار الالتفاف الإداري حول الفريق. ولم يتوقف الدعم عند حدود الإدارة، إذ حرصت رابطة جماهير الوصل على الحضور بكثافة في المدرجات خلال الحصة الأخيرة، مرددين الهتافات ورافعين الأعلام، لتأكيد وقوفهم خلف اللاعبين في مشوارهم القاري.