الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يبدأ حلمه القاري أمام الاستقلال الإيراني

لاعبو الوصل يطمحون لتقديم مستوى مميز في «الآسيوية» (الاتحاد)
17 سبتمبر 2025 13:24

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل الوصل مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم، عندما يفتتح مشواره في النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، بلقاء الاستقلال الإيراني، عند الثامنة مساء على استاد زعبيل بدبي، في مواجهة ينتظرها عشاق «الفهود» بشغف كبير، وطموحات عالية، كونها تشكّل الانطلاقة الأولى نحو الحلم القاري الذي طالما راود جماهير «الإمبراطور».

 

أخبار ذات صلة
الوصل.. «7 نجوم» في «ليلة الاستقلال»
«إمبراطور آسيا» يبدأ المشوار بسباعية تاريخية في شباك الاستقلال

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 13 نادياً للمرة الأولى لهم في تاريخ المسابقة الجديدة، أبرزهم: الوصل، النصر السعودي، الأهلي القطري، الاستقلال الإيراني، وأرقداج التركماني، جوا الهندي، جامبا أوساكا الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري. ويخوض الوصل لقاء اليوم مكتمل الصفوف، وسط طموحات كبيرة ورغبة عارمة في تسجيل بداية قوية أمام خصم صعب، وشهد التدريب الأخير الذي جرى مساء أمس، حضور أحمد الطنيجي، رئيس شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، في خطوة هدفت إلى شد أزر اللاعبين وإظهار الالتفاف الإداري حول الفريق. ولم يتوقف الدعم عند حدود الإدارة، إذ حرصت رابطة جماهير الوصل على الحضور بكثافة في المدرجات خلال الحصة الأخيرة، مرددين الهتافات ورافعين الأعلام، لتأكيد وقوفهم خلف اللاعبين في مشوارهم القاري.

الوصل
الاستقلال الإيراني
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©