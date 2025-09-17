مبادلة ونادي الجزيرة يعززان شراكتهما لمواصلة تمكين الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تجديد شراكتها القائمة مع نادي الجزيرة، بهدف تعزيز جهودهما المشتركة في مجال تمكين الشباب، ودعم الرفاهية المجتمعية، وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي ومستدام، ويعد برنامج «أبطال مبادلة للمستقبل» ركيزة أساسية في هذه الشراكة، وهو مبادرة مستمرة على مدار الموسم تجمع بين الرياضة التنافسية، والتواصل المجتمعي، وفرص التطوير الشخصي، بما يضمن تزويد الشباب بالوسائل التي تمكّنهم من التألق داخل الملعب وخارجه.

وبهذه المناسبة، قالت علياء الحوسني، مدير تنفيذي في مبادلة: «تعكس شراكتنا مع نادي الجزيرة إيمان مبادلة بتحقيق قيمة طويلة الأمد، ليس فقط من خلال استثماراتنا، بل أيضاً عبر المبادرات التي تعود بالنفع على مجتمعاتنا. ويُعد برنامج أبطال مبادلة للمستقبل مثالاً حيّاً على ذلك، حيث يوظف هذا البرنامج قوة الرياضة وتأثيرها لتمكين الشباب، وتعزيز الرفاهية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الشمولية».

من جانبه، قال جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة: «فخورون بهذه الشراكة المميزة مع مبادلة، حيث نتشارك الأهداف والالتزام الجاد بخدمة المجتمع، وتشجيع جميع شرائح المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة. ويُعد مشروع أبطال المستقبل امتداداً لسلسلة من المشاريع المشتركة الناجحة بين مبادلة ونادي الجزيرة، والتي أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة، وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، وتحفيزهم ليكونوا أكثر نشاطاً وحيوية».

يشار إلى أنه وعلى مدار العام الماضي، قدّم برنامج أبطال مبادلة للمستقبل 729 ساعة من التدريب والإرشاد والأنشطة المعنية بالصحة والرفاهية المجتمعية، مستقطباً أكثر من 830 مشاركاً في مختلف أنحاء أبوظبي.

وكان من أبرز فعاليات الموسم الماضي، تنظيم مباراة كرة قدم موحّدة جمعت أصحاب الهمم وأقرانهم، في احتفالية جسّدت قيم الشمولية والصداقة؛ وسلسلة من ورش العمل حول التغذية والرفاهية واللياقة البدنية لتزويد الرياضيين الناشئين بالمعرفة التي تمكّنهم من اتباع أنماط حياة صحية؛ إلى جانب بطولات كرة الصالات لفئات تحت 10 وتحت 12 وتحت 14 عاماً، والتي اختتمت بتصفيات كرة الصالات في أبوظبي؛ فضلاً عن برنامج «تدريب المَدربين» الذي زوّد المعلمين والمدربين بالمهارات اللازمة لتطوير اللاعبين الصغار؛ ومبادرة تطوير القيادات الشابة التي قدّمت فرصاً للتطوع للشباب، وتجارب إرشاد وتوجيه.