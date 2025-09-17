الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العلا» بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

«العلا» بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة
17 سبتمبر 2025 13:35

أبوظبي (وام)

توج فريق العلا السعودي بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، بعد فوزه أمس الأول على فريق 6 أكتوبر المصري بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، التي أقيمت في صالة الأكاديمية بأبوظبي. وحقق فريق سلوى الكويتي المركز الثالث، بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة بنتيجة 3-0. وأقيمت المنافسات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات والعين للسيدات. وتوج الفائزين، عبد الله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وطلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأسامة عبد الله قرقاش، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وعبد الله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. وشارك في البطولة 6 فرق عربية، هي: فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة (الإمارات)، والعلا الرياضي (السعودية)، و6 أكتوبر (مصر)، وسلوى الصباح (الكويت)، وأكاد عنكاوا (العراق)، ووادي فينان (الأردن).

أخبار ذات صلة
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
أكاديمية فاطمة بنت مبارك
كرة الطائرة
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©