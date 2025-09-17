«العلا» بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

أبوظبي (وام)



توج فريق العلا السعودي بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، بعد فوزه أمس الأول على فريق 6 أكتوبر المصري بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، التي أقيمت في صالة الأكاديمية بأبوظبي. وحقق فريق سلوى الكويتي المركز الثالث، بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة بنتيجة 3-0. وأقيمت المنافسات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات والعين للسيدات. وتوج الفائزين، عبد الله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وطلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأسامة عبد الله قرقاش، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وعبد الله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. وشارك في البطولة 6 فرق عربية، هي: فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة (الإمارات)، والعلا الرياضي (السعودية)، و6 أكتوبر (مصر)، وسلوى الصباح (الكويت)، وأكاد عنكاوا (العراق)، ووادي فينان (الأردن).