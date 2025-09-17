الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

عبدالله الهاشمي رئيساً لاتحاد الجولف

عبدالله الهاشمي رئيساً لاتحاد الجولف
17 سبتمبر 2025 14:00

دبي (الاتحاد)

اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الجولف للدورة الانتخابية 2024-2028، برئاسة اللواء طيار«م» عبدالله السيد الهاشمي، وعضوية: السيد مصطفى الهاشمي، وخالد عبدالله الشامسي، ووليد أحمد العطار، وخلفان سعيد الكعبي، وسعيد عبدالكريم المالك، وخالد محمد السويدي، وسالم خليفة دسمال، واليازيه علي الكويتي.
وأعرب اللواء طيار«م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجولف، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل الوزارة المساعد، على الثقة الغالية التي أولوها له ولأعضاء مجلس الإدارة، من خلال قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد للدورة 2024 – 2028.
وقال: «إن هذه الثقة الكريمة من قيادتنا في القطاع الرياضي تمثل وساماً على صدورنا، ومسؤولية وطنية كبيرة نعتز بها، ندرك تماماً حجم التحديات والفرص التي تنتظرنا. ونحن في مجلس الإدارة الجديد، نؤكد التزامنا الكامل بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، والعمل وفق رؤية استراتيجية طموحة تستهدف النهوض برياضة الجولف في دولة الإمارات، وتعزيز حضورها، إقليمياً وعالمياً».
وأوضح أن المجلس الجديد يضم نخبة من الكفاءات الوطنية، وأصحاب الخبرات الواسعة في عالم الجولف والإدارة الرياضية، تم اختيارهم بعناية ليقودوا المرحلة المقبلة بكل ثقة واقتدار، وأضاف: «سنحرص على أن تكون الفترة المقبلة حافلة بالعمل المؤسسي المنظم، ومرتكزة على دعم المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة على مستوى الدولة، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً ريادياً لبطولات الجولف الإقليمية والعالمية».
وأشار إلى أهمية دعم وزارة الرياضة والجهات المعنية في تحقيق أهداف الاتحاد، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في تمكين الكوادر الوطنية، وتوفير كل سبل النجاح والتفوق.

 

