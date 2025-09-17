الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الألباني ماناج.. هداف الثنائيات بالتخصص

الألباني ماناج.. هداف الثنائيات بالتخصص
17 سبتمبر 2025 13:37

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الاحتواء الدولية» تمنح جميلة القاسمي عضوية فخرية دائمة
ورشة لصون المباني التاريخية بالشارقة

وضع الألباني راي ماناج بصمته الآسيوية مع الشارقة بقوة في حضوره الأول، عندما سجل هدفين من رباعية «الملك» في مرمى الغرافة القطري في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي جرت بالإمارة الباسمة وانتهت 4-3، وتبدو «ثنائيات» ماناج أمراً معتاداً خلال مسيرته الكروية في مختلف الملاعب العالمية، حتى مع منتخبات بلاده، سواء الأول أو في الفئات السنية.
ونجح ماناج «28 عاماً»، في تسجيل ثنائية في 6 مناسبات أثناء تواجده بالدوري التركي مع فريق سيفاسبور، الذي لعب له 4 مواسم متتالية قبل الانتقال إلى صفوف الشارقة، وآخر ثنائية سجلها «ماناج» منذ 170 يوماً، وكانت في الجولة 29 بمرمى فريق أضنة بالدوري التركي، وانتهت 5-1، وحصل اللاعب في هذه المباراة على تقييم 10 من 10 من موقع «سوفاسكور» العالمي للإحصائيات، وسبقها أيضاً على المستوى الدولي بهدفين لمنتخب بلاده في مرمة منتخب أندورا في تصفيات كأس العالم، وهي المباراة التي جرت يوم 24 من مارس الماضي، وانتهت لمصلحة ألبانيا 3-0.
وخلال تواجده في برشلونة أتليتك الإسباني سجل أكثر من مرة هدفين بدوري الدرجة الرابعة، وكذلك مع منتخب بلاده تحت 21 عاماً في مرمى سلوفاكيا.
تميز ماناج لم يتوقف عند ذلك، وإنما امتد إلى اعتماد المدرب الصربي ميلوش عليه في تسديد ضربات الجزاء، وهو ما ظهر محلياً وقارياً أيضاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تخصص اللاعب في تسديد ضربات الجزاء خلال مشواره بالملاعب مع الأندية المختلفة التي مثلها أيضاً.
ويواجه اللاعب المنضم حديثاً للشارقة إشكالية وحيدة تتمثل في كيفية وصول الكرة إليه أمام مرمى المنافسين، في ظل عدم الاعتماد في طريقة اللعب على اللاعب رقم (10) في أرض الملعب، رغم امتلاك الشارقة أكثر من لاعب يجيد في هذا المركز، وهم إيجور كورنادو وفراس بالعربي وعادل تعرابت.

الشارقة
الغرافة القطري
دوري أبطال آسيا للنخبة
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©