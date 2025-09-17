الألباني ماناج.. هداف الثنائيات بالتخصص

علي معالي (أبوظبي)

وضع الألباني راي ماناج بصمته الآسيوية مع الشارقة بقوة في حضوره الأول، عندما سجل هدفين من رباعية «الملك» في مرمى الغرافة القطري في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي جرت بالإمارة الباسمة وانتهت 4-3، وتبدو «ثنائيات» ماناج أمراً معتاداً خلال مسيرته الكروية في مختلف الملاعب العالمية، حتى مع منتخبات بلاده، سواء الأول أو في الفئات السنية.

ونجح ماناج «28 عاماً»، في تسجيل ثنائية في 6 مناسبات أثناء تواجده بالدوري التركي مع فريق سيفاسبور، الذي لعب له 4 مواسم متتالية قبل الانتقال إلى صفوف الشارقة، وآخر ثنائية سجلها «ماناج» منذ 170 يوماً، وكانت في الجولة 29 بمرمى فريق أضنة بالدوري التركي، وانتهت 5-1، وحصل اللاعب في هذه المباراة على تقييم 10 من 10 من موقع «سوفاسكور» العالمي للإحصائيات، وسبقها أيضاً على المستوى الدولي بهدفين لمنتخب بلاده في مرمة منتخب أندورا في تصفيات كأس العالم، وهي المباراة التي جرت يوم 24 من مارس الماضي، وانتهت لمصلحة ألبانيا 3-0.

وخلال تواجده في برشلونة أتليتك الإسباني سجل أكثر من مرة هدفين بدوري الدرجة الرابعة، وكذلك مع منتخب بلاده تحت 21 عاماً في مرمى سلوفاكيا.

تميز ماناج لم يتوقف عند ذلك، وإنما امتد إلى اعتماد المدرب الصربي ميلوش عليه في تسديد ضربات الجزاء، وهو ما ظهر محلياً وقارياً أيضاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تخصص اللاعب في تسديد ضربات الجزاء خلال مشواره بالملاعب مع الأندية المختلفة التي مثلها أيضاً.

ويواجه اللاعب المنضم حديثاً للشارقة إشكالية وحيدة تتمثل في كيفية وصول الكرة إليه أمام مرمى المنافسين، في ظل عدم الاعتماد في طريقة اللعب على اللاعب رقم (10) في أرض الملعب، رغم امتلاك الشارقة أكثر من لاعب يجيد في هذا المركز، وهم إيجور كورنادو وفراس بالعربي وعادل تعرابت.