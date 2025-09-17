«جود شير» لجودلفين تتصدر سباق المليون دولار



عصام السيد (أبوظبي)

تتطلع مهرة جودلفين «جود شير» لمنافسة قوية في سباق كوتيلون، وهو سباق من الفئة الأولى، بطول ميل وربع ميل، حيث تواجه مهرات فائزات بالفئة الأولى، أعمارهن ثلاث سنوات، هن سكوتيش لاسي، ولا كارا، تتنافسن في سباق تبلغ جوائزه مليون دولار، السبت المقبل في باركس ريسينج.

ويُعد هذا السباق، الذي يشارك فيه ثمانية خيول ويمتد لمسافة ميل وربع ميل، ثاني آخر سباق من الفئة الأولى على التراب هذا العام، وهو سباق مخصّص حصرياً للمهرات بعمر ثلاث سنوات، يليه سباق لا بريا ستيكس (الفئة الأولى)، بطول سبعة فيرلونج، في أواخر ديسمبر في حديقة سانتا أنيتا.

وتُعدّ «جود شير»، و«لاسي»، و«لا كارا»، من المنافسين على بطولة نهاية العام، على الرغم من أنها جميعاُ تطارد متصدرة القسم، «نيتروجين»، الفائزة الأخيرة بسباق ألاباما ستيكس (ج1)، والتي ستغيب عن سباق كوتيليون في انتظار انطلاقة ضد منافسين أكبر سناً في سباق سبينستر ستيكس (ج1) الشهر المقبل في كينلاند.

وكانت «جود تشير»، ابنة «ميداجليا دورو»، من جودلفين، متصدرة القسم طوال فصل الربيع، حيث حافظت على سجلها خالياً من الهزائم في سبع مشاركات، بفوزها بالسباق الأكثر شهرة للمهرات بعمر ثلاث سنوات، وهو سباق كنتاكي أوكس (ج1) في 2 مايو في مضمار تشرشل داونز، ومع ذلك، فقد انخفضت أسهمها بعد خسارتين متتاليتين.

ومن المُتوقع أن يكون الإيقاع السريع في صالح المُتسابقين المتأخرين في الصفوف الخلفية، ويُفضّل كلٌّ من «لا كارا» و«سكويتش لاسي» التسابق بنفس الإيقاع أو قريباً منه، كما يتضمن سباق كوتيلون أيضاً مُتسابقاً سريعاً وحائزاً على تصنيفات مُصنّفة وهو «إندي باي»، الفائز بسباق تشارلز تاون أوكس (الفئة الثانية) على مسافة سبعة فيرلونج 22 أغسطس.