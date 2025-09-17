الشارقة بطل الأشبال والناشئين في كرة الطاولة



الشارقة (الاتحاد)

فاز نادي الشارقة ببطولة مجلس الشارقة الرياضي لكرة الطاولة للأشبال والناشئين التي أقيمت بفرع الحزانة، وحصل فريق الذيد على المركز الثاني وتلاه خورفكان بالمركز الثالث، أما في بطولة الناشئين فحل نادي المدام ثانياً والذيد ثالثاً، وتوّج الفائزين جاسم الدوخي، رئيس قسم الألعاب الفردية، وخالد غابش وسمير جورج اختصاصيا كرة الطاولة من إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.

شارك في المنافسات 50 لاعباً مثلوا ستة أندية هي الشارقة والبطائح ودبا الحصن والذيد وخورفكان والمدام، حيث كانت البطولة ضمن خطة الإدارة للإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق بدوري الأشبال يوم 20 سبتمبر الجاري.