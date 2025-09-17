الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بالأرقام.. تشيلسي يتأهب لكسر «عقدة بايرن الإنجليزية»

بالأرقام.. تشيلسي يتأهب لكسر «عقدة بايرن الإنجليزية»
17 سبتمبر 2025 13:44

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدأ بايرن ميونيخ، مشواره نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا للمرة السابعة، على أرضه (ملعب أليانز أرينا)، أمام تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأربعاء.
ويتمتع بايرن بسجل رائع في الآونة الأخيرة، ضد الفرق الإنجليزية في المسابقة. لم يخسر بايرن سوى مباراة واحدة من آخر 11 مباراة خاضها على أرضه ضد فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا (8 انتصارات وتعادلان)، وخسارة وحيدة كانت أمام ليفربول بقيادة يورجن كلوب في مارس 2019 (3-1).
وتغلّب بايرن على 5 فرق إنجليزية مختلفة خلال هذه السلسلة، بما في ذلك تشيلسي (3 انتصارات أمام أرسنال، وفوز واحد ضد مانشستر سيتي، وفوزين على مانشستر يونايتد، وفوز واحد أمام توتنهام)، ويحقق بطل الدوري الألماني التاريخي، منذ إلغاء دور المجموعات الثاني في موسم 2003/2004، أعلى نسبة فوز في دور المجموعات ومرحلة الدوري، حيث فاز بايرن في 93 مباراة من أصل 128، بنسبة 73%.
وفي المقابل، يشارك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2022-2023. منذ آخر مباراة له في البطولة في أبريل 2023، فاز الفريق في 12 من أصل 13 مباراة أوروبية (باستثناء التصفيات).
وفاز بايرن بـ3 من آخر 4 مباريات خاضها ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بركلات الترجيح في نهائي 2012، وفاز الفريق البافاري بمباراتي الذهاب والإياب ضد البلوز في دور الـ16 موسم 2019-20 في آخر لقاءاتهما (3-0 خارج أرضه، و4-1 على أرضه). 

أخبار ذات صلة
الحر يقتل 15 ألف شخص في أوروبا الصيف الجاري
دوناروما: الانتقال إلى السيتي كان «الخيار الأول والأخير»

وخسر تشيلسي 60% من مبارياته ضد بايرن في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (فاز 1، تعادل 1، خسر 3). وهي أعلى نسبة خسارة له ضد أي فريق واجهه في 5 مناسبات على الأقل في المسابقتين، «فقط برشلونة لديه 4 انتصارات ضد البلوز أكثر من بايرن (3) في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا»، بينما تتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز فريق بايرن بالمباراة بنسبة 54.9%، فيما تبلغ نسبة فوز تشيلسي 23%، وتصل نسبة التعادل إلى 22.1%.

 

تشيلسي
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©