بالأرقام.. تشيلسي يتأهب لكسر «عقدة بايرن الإنجليزية»

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدأ بايرن ميونيخ، مشواره نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا للمرة السابعة، على أرضه (ملعب أليانز أرينا)، أمام تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأربعاء.

ويتمتع بايرن بسجل رائع في الآونة الأخيرة، ضد الفرق الإنجليزية في المسابقة. لم يخسر بايرن سوى مباراة واحدة من آخر 11 مباراة خاضها على أرضه ضد فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا (8 انتصارات وتعادلان)، وخسارة وحيدة كانت أمام ليفربول بقيادة يورجن كلوب في مارس 2019 (3-1).

وتغلّب بايرن على 5 فرق إنجليزية مختلفة خلال هذه السلسلة، بما في ذلك تشيلسي (3 انتصارات أمام أرسنال، وفوز واحد ضد مانشستر سيتي، وفوزين على مانشستر يونايتد، وفوز واحد أمام توتنهام)، ويحقق بطل الدوري الألماني التاريخي، منذ إلغاء دور المجموعات الثاني في موسم 2003/2004، أعلى نسبة فوز في دور المجموعات ومرحلة الدوري، حيث فاز بايرن في 93 مباراة من أصل 128، بنسبة 73%.

وفي المقابل، يشارك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2022-2023. منذ آخر مباراة له في البطولة في أبريل 2023، فاز الفريق في 12 من أصل 13 مباراة أوروبية (باستثناء التصفيات).

وفاز بايرن بـ3 من آخر 4 مباريات خاضها ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بركلات الترجيح في نهائي 2012، وفاز الفريق البافاري بمباراتي الذهاب والإياب ضد البلوز في دور الـ16 موسم 2019-20 في آخر لقاءاتهما (3-0 خارج أرضه، و4-1 على أرضه).

وخسر تشيلسي 60% من مبارياته ضد بايرن في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (فاز 1، تعادل 1، خسر 3). وهي أعلى نسبة خسارة له ضد أي فريق واجهه في 5 مناسبات على الأقل في المسابقتين، «فقط برشلونة لديه 4 انتصارات ضد البلوز أكثر من بايرن (3) في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا»، بينما تتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز فريق بايرن بالمباراة بنسبة 54.9%، فيما تبلغ نسبة فوز تشيلسي 23%، وتصل نسبة التعادل إلى 22.1%.