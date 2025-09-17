أياكس يحلم بكسر هيمنة إنتر أمام الفرق الهولندية

معتز الشامي (أبوظبي)

يستهل أياكس، بطل أوروبا 4 مرات، مشواره في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء باستضافة إنتر ميلان، وصيف الموسم الماضي، على ملعب يوهان كرويف أرينا، ويسعى أياكس لكسر هيمنة الفريق الإيطالي أمام الفرق الهولندية، حيث حافظ إنتر على سجله خالياً من الهزائم في 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الهولندية.

وتراجع أياكس، رغم البداية القوية في مواجهة الفرق الإيطالية بأول 3 انتصارات دون تلقي أي هدف، إلا أنه عاد ليحقق 3 مباريات فقط من آخر 25 مباراة ضد أندية الدوري الإيطالي، وهو ما جعل شبكة «أوبتا» للإحصاءات تتوقع، فوز إنتر ميلان بالمباراة بنسبة 49.3%، فيما تبلغ نسبة فوز أياكس 26.5%، وتنتهي المباراة بالتعادل بنسبة 24.2%.

أما عن تاريخ مواجهات الفريقين فقد سبق أن التقيا 5 مرات من قبل، حيث حقق إنتر 3 انتصارات، فيما فاز أياكس في مباراة واحدة، وتعادلا في واحدة، ولم يسبق لأياكس الفوز على إنتر في دوري أبطال أوروبا بنظامه الحديث، ففي 4 مواجهات مباشرة، فاز إنتر 3 مرات، وتعادلا مرة واحدة.

فيما يدخل العملاق الهولندي المباراة دون أي هزيمة حتى الآن هذا الموسم.

وتحت قيادة المدرب الجديد جون هيتينجا، لم يذق أياكس طعم الهزيمة هذا الموسم، حيث فاز في جميع مبارياته الثلاث على أرضه، إضافة إلى تعادلين خارج أرضه، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بالدوري الهولندي برصيد 11 نقطة.

وبغض النظر عن الأداء المحلي، لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرتهم على الأداء أمام نخبة الأندية الأوروبية، خصوصاً مع تجاوز الفريق دور المجموعات مرة واحدة فقط في آخر 4 محاولات، منذ الوصول الشهير إلى نصف نهائي عام 2019، وهو ما يزيد الضغط على أياكس لتقديم أداء مميز.

وفي المقابل، عانى إنتر ميلان خيبة أمل على صُعُد عدة الموسم الماضي، حيث كانت خسارة لقب الدوري الإيطالي أمام نابولي مؤلمة بما فيه الكفاية، لكن هزيمته المذلة في نهائي دوري أبطال أوروبا كانت أسوأ، فبعد فوزه الساحق على برشلونة في نصف النهائي وتحقيقه 10 انتصارات في البطولة، هُزم 5-0 أمام باريس سان جيرمان في مباراة من طرف واحد.

ولجأ «النيراتزوري» إلى المدرب كريستيان كيفو، مدافع أياكس وإنتر السابق، حيث بدأ كيفو الموسم بقوة بفوز ساحق على تورينو بنتيجة 5-0. لكن أداء إنتر تراجع منذ ذلك الحين، حيث مُني بهزيمة مفاجئة أمام أودينيزي، ثم خسر ديربي إيطاليا المثير بنتيجة 4-3 أمام يوفنتوس، ولطالما كانت القوة الدفاعية سمة مميزة لإنتر في المواسم الأوروبية الأخيرة، لدرجة أنه بين موسمي 2022/2023 و2024/2025، حافظ النيراتزوري على نظافة شباكه في 20 مباراة، متفوقاً على أي فريق آخر، لكن مع تلقي دفاع إنتر 6 أهداف في آخر مباراتين، وخطورة أياكس على أرضه، يبدو أن هذه المباراة ستشهد تسجيل كلا الفريقين.

وهجومياً.. كان الإنتر فعالاً للغاية على الأطراف، مسجلاً 7 أهداف من عرضيات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهو ما جعله يتفوق على أي فريق آخر، بعدما جاء ما يقرب من ثلث الأهداف المسجلة (27%) من هذا الأسلوب.

وستكون مباراة اليوم الأربعاء في أمستردام مميزة للغاية لكريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان، الذي يمتلك تاريخاً لا ينسى مع أياكس. انضم المدافع الروماني إلى الفريق الهولندي عام 1999، وسرعان ما أثبت جدارته لاعباً أساسياً في خط دفاع الفريق.

ومنحه رونالد كومان، شارة القيادة وهو في الـ21 من عمره فقط، وقاد أياكس للفوز بالدوري والكأس المحلية موسم 2001-2002، إضافة إلى كأس السوبر الهولندي بداية الموسم التالي، كما وصل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2002-2003، وسيعود كيفو، إلى ملعب يوهان كرويف أرينا مدرباً لإنتر، سيكون الأمر مزيجاً من المشاعر والقصص المشوقة في المساء.