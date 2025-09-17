«سان جيرمان» لتجنب الرقم السلبي النادر في مواجهة أتالانتا

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدأ حامل اللقب باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، حيث يفتتح مرحلة الدوري 2025-2026 في ملعب حديقة الأمراء، ضد أتالانتا، بطل الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

ويسعى الفريق الفرنسي لتجنب رقم سلبي نادر في المسابقة الأشهر، حيث خسر فريق واحد فقط من آخر 30 حاملاً للقب دوري أبطال أوروبا مباراته الافتتاحية في الموسم التالي (فاز 19 وتعادل 10)، وكان على يد منافسين إيطاليين، حيث خسر ليفربول أمام نابولي في نسخة 2019-20 (بنتيجة 2-0).

ولعب باريس سان جيرمان ضد منافسه الإيطالي مرة واحدة من قبل، حيث فاز 2-1 في ربع نهائي 2020، الذي أقيم من مباراة واحدة في لشبونة بسبب قيود كوفيد-19، فيما تتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز باريس سان جيرمان بنسبة 61.3%، فيما تبلغ نسبة فوز أتالانتا 18.4%، وتصل نسبة التعادل إلى 20.3%.

وبعد فوزه بالثنائية المحلية خلال موسمه الأول، قاد المدرب الإسباني لويس إنريكي فريقه إلى الثلاثية من خلال الحصول على الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ولقب دوري الأبطال الأول في تاريخ النادي الفرنسي، ولم يفلت من البارسيين سوى لقب كأس العالم للأندية 2025 في شكله الجديد، حيث تعرض الفريق لهزيمة صادمة برباعية أمام تشيلسي في النهائي.

وبعد فترة توقف قصيرة في الصيف، استأنف باريس سان جيرمان المنافسة بفوزه على توتنهام في كأس السوبر الأوروبي، ثم تبع ذلك بداية مثالية في الدوري الفرنسي، حيث يتصدر جدول الترتيب بـ 12 نقطة من الفوز بأربع مباريات.

وعلى العكس من ذلك، يصل فريق أتالانتا إلى باريس في بداية حقبة للنادي بعد رحيل المدرب المخضرم جاسبريني. وصل نادي بيرجامو، الفائز بالدوري الأوروبي في عام 2024، إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يبدأ في الانهيار.

وأدى الخروج المخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج، إلى تراجع كبير في الفريق، وانتهى به الأمر في المركز الثالث في الدوري الإيطالي، رغم تسجيله إجمالي نقاط قياسياً للنادي.

وتولى جيان بييرو جاسبريني، تدريب الفريق 9 أعوام حقق خلالها العديد من الإنجازات القارية والمحلية، إلا أنه رحل هذا الصيف تاركاً زمام الأمور إلى الكرواتي إيفان يوريتش، لاعبه السابق في جنوى، فيما بدأت فترة عمل المدرب الكرواتي مع بيرجامو بالتعادل مع بارما وبيزا، قبل أن يحقق مؤخراً الفوز بنتيجة 4-1 على ليتشي، يوم الأحد.

وسجل أتالانتا هدفاً خلال آخر 15 مباراة خارج أرضه في دور المجموعات الأوروبي، أو مرحلة الدوري، ويدخل هذه المسابقة دون هزيمة في آخر 8 مباريات، لكن التحدي الذي يواجه يوريتش في معقل باريس سان جيرمان صعب للغاية.