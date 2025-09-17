«الريمونتادا» و«البطاقات حمراء» تتصدران انطلاقة «نخبة آسيا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



جاءت ضربة البداية لمنافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 على قدر الترقب، إذ حملت الجولة الأولى الكثير من الإثارة والدراما الكروية، عنوانها الأبرز «الريمونتادا» و«النقص العددي»، وخرج ثلاثي الإمارات الشارقة والوحدة وشباب الأهلي بنسبة نجاح، بلغت 77.7%، بعدما حصد «الملك» و«العنابي» العلامة الكاملة، فيما اكتفى «الفرسان» بالتعادل أمام تراكتور الإيراني.

وعلى استاد آل نهيان، خطف الوحدة فوزاً مثيراً 2-1 على ضيفه الاتحاد السعودي، رغم تأخره بهدف ستيفن برجوين في الدقيقة 21، لكن الرد جاء بقوة في الشوط الثاني عبر كايو كانيدو (62) ولوكاس بيمنتا (90+8)، ليؤكد «العنابي» حضوره القاري بثلاث نقاط ثمينة أمام جماهيره.

وفي الشارقة، كان المشهد أكثر إثارة، حين قلب «الملك» الطاولة على الغرافة القطري، في مباراة دراماتيكية انتهت بفوزه 4-3، تقدم الضيوف مرتين عبر ياسين براهيمي من ركلة جزاء (3) وخوسيلو (45+4 و63 من ركلة جزاء)، لكن الشارقة رد بأهداف راي ماناج (60 من ركلة جزاء و90+1)، عثمان كامارا (62) وإيجور كورونادو (90+10)، ليخرج فائزاً في واحدة من أمتع مباريات الجولة.

أما شباب الأهلي، فاكتفى بالتعادل 1-1 أمام تراكتور الإيراني على استاد راشد، رغم تسديده 29 كرة منها 7 بين الخشبات الثلاث، تقدم تراكتور عبر الكرواتي توميسلاف ستركالج في الدقيقة 14، قبل أن يدرك جويليرمي بالا التعادل للفرسان (65) بعد متابعة لتسديدة يوري سيزار المرتدة.

المباراة شهدت طرد الكرواتي دوماغوي دروجيك (51) من صفوف تراكتور، لكن أصحاب الأرض لم يتمكنوا من استثمار النقص العددي، ليُمددوا سجلهم الخالي من الهزيمة أمام الأندية الإيرانية إلى عشر مباريات متتالية، في حين حافظ تراكتور على سجله الإيجابي أمام الأندية الإماراتية لست مواجهات متتالية.

الإثارة لم تقتصر على أندية الإمارات، إذ نجح الأهلي السعودي حامل اللقب في قلب تأخره بهدفين أمام ناساف الأوزبكي، إلى فوز عريض 4-2 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسجل الضيوف عبر حسين نورشاييف (34 و41)، لكن الرد الأهلاوي جاء برباعية حملت توقيع إنزو ميلوت (65 و68)، رياض محرز (90+4) ومحمد سليمان (90+15).

الهلال السعودي لم يكن أقل درامية، بعدما حوّل تأخره أمام الدحيل القطري بهدف عادل بولبينة (37) إلى فوز 2-1 بفضل داروين نونيز (57) وثيو هيرنانديز (67)، في مباراة أكدت شخصية «الزعيم» القارية.

وفي بغداد، انتهت مواجهة الشرطة العراقي والسد القطري بالتعادل 1-1، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر دومينيك ميندي (28)، وأدرك حسن الهيدوس التعادل (62).

وخلال الجولة الافتتاحية دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، كان مشهد البطاقات الحمراء لافتاً، بعدما شهدت الجولة أربع حالات طرد للاعبين من الفرق الزائرة، البداية مع دوماغوي دروجيك (تراكتور) في مواجهة شباب الأهلي، ثم مهند الشنقيطي (الاتحاد السعودي) أمام الوحدة، وخليفة أبوبكر (الغرافة) ضد الشارقة، وأخيراً عليبيك دافرونوف (ناساف) أمام الأهلي السعودي.

وتضمّنت حصيلة الجولة الأولى من «نخبة آسيا» 23 هدفاً في 6 مباريات بمعدل 3.8 هدف في اللقاء الواحد، مع تقاسم أربعة لاعبين صدارة الهدافين في منافسات منطقة الغرب، برصيد هدفين لكل من الألباني راي ماناج (الشارقة)، الإسباني خوسيلو (الغرافة)، الفرنسي إنزو ميلوت (الأهلي)، والأوزبكي حسين نورشاييف (ناساف).