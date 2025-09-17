ليفربول يتسلح بالأنفيلد في مواجهة أتلتيكو والإنجاز ينتظر صلاح

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدأ ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلتيكو مدريد، على ملعب أنفيلد، مساء اليوم «الأربعاء»، حيث يأمل في الحفاظ على سجله الممتاز في المرحلة الجديدة من البطولة، ويسعى «الريدز» لاستغلال أفضلية ملعبه، للظفر بالنقاط الثلاث الأولى، كما يبحث الفرعون المصري محمد صلاح عن إنجاز جديد، حال مشاركته في المباراة، كما هو متوقع.

وخلال المواجهات المباشرة بين الفريقين، فاز ليفربول في مباراتيه في دور المجموعات لموسم 2021-2022، وهي آخر مرة التقى فيها الفريقان. إجمالاً، حقق كل فريق 3 انتصارات من أصل 8 مباريات جمعت بينهما.

ومع ذلك، حُسمت اثنتان من هذه المباريات في الوقت الإضافي، ورغم فوز ليفربول بواحدة منها، إلا أنه خرج من نصف نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2009-2010 بفارق الأهداف خارج الأرض آنذاك، وفي الوقت الأصلي على ملعب أنفيلد، حقق الريدز 3 انتصارات وتعادل واحد، لذا فإن التاريخ لا يصبّ في مصلحة أتلتيكو.

وسجّل النجم المصري محمد صلاح 44 هدفاً وصنع 17 تمريرة حاسمة أكثر من أي لاعب آخر مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وإذا شارك في هذه المباراة، فسيحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع «الريدز» في البطولة، متجاوزاً ستيفن جيرارد (73 مباراة)، وخلف جيمي كاراجر فقط (80 مباراة).

وتصدّر «الريدز» ترتيب مرحلة الدوري الموسم الماضي، محققاً أكبر عدد من الانتصارات (7) وأكبر عدد من النقاط (21) بين جميع الفرق. أما هزيمة ليفربول الوحيدة، فكانت خارج أرضه أمام آيندهوفن في الجولة الأخيرة، بعد أن ضمن بالفعل مكانه بين الثمانية الأوائل، وفاز ليفربول بجميع مبارياته الأربع في مرحلة الدوري على ملعب أنفيلد بنتيجة إجمالية 10-1. وتضمنت هذه الانتصارات فوزاً بنتيجة 2-0 على حامل اللقب آنذاك، ريال مدريد.

ويوضح تاريخ أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا مدى صعوبة المهمة أمام الريدز، حيث لم يخسر أتلتيكو سوى مباراة واحدة من آخر 10 مباريات افتتاحية له في دوري أبطال أوروبا، محققاً الفوز في خمس منها.

كما فاز دييجو سيميوني في مواجهتيه السابقتين مع آرني سلوت، حيث جرت المواجهات في دور المجموعات لموسم 2023-2024، حيث فاز أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 على أرضه و3-1 خارج أرضه.

وحافظ أتلتيكو مدريد على نظافة شباكه في 42% من مبارياته في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة سيميوني (48 مباراة من أصل 115). من بين الفرق الإسبانية التي لعبت أكثر من 50 مباراة تحت قيادة مدرب معين، لا يتفوق عليه سوى برشلونة، بقيادة بيب جوارديولا، بنسبة نظافة شباكه (40% - 20 مباراة من 50).

وساهم أنطوان جريزمان في 26% من أهداف أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا (51 مساهمة من 197)، وهي أعلى نسبة لأي لاعب في فريق سجّل أكثر من 100 هدف في البطولة.