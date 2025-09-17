مودريتش يقتحم قائمة أكبر الهدافين في الدوريات الكبرى بالقرن 21

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل النجم المخضرم لوكا مودريتش حتى في سن الأربعين، كتابة التاريخ، حيث سجّل الكرواتي هدفه الأول مع ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي، في لحظة لم تؤكد فقط على تألقه الدائم، بل سطّر اسمه في سجلات التاريخ.

وبهذا الهدف في الدوري الإيطالي، دخل مودريتش قائمة أكبر 10 هدافين سناً في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ عام 2000، لينضم إلى نخبة من الأساطير الذين تجاوزوا حدود مسيرتهم المهنية المألوفة.

لكن ماذا عن قائمة أكبر الهدافين سناً في الدوريات الخمس الكبرى هذا القرن؟

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب آخر من الروسونيري، وهو المهاجم الأسطوري زلاتان إبراهيموفيتش، حيث سجّل السويدي العملاق لميلان في الدوري الإيطالي عندما كان عمره 41 عاماً وخمسة أشهر، ويرتبط مودريتش حالياً بعقد حتى يوليو 2026، مع خيار التمديد لعام واحد، ما قد يمكّنه من تحطيم رقم إبراهيموفيتش القياسي.

ويحتل المركز الثاني لاعب الوسط المهاجم الفرنسي السابق بنجامين نيفيت، الذي سجل في الدوري الفرنسي مع تروا عن عمر ناهز 41 عاماً وثلاثة أشهر. أما المركز الثالث فهو من نصيب مدافع ميلان السابق أليساندرو كوستاكورتا، الذي سجّل في الدوري الإيطالي عن عمر ناهز 41 عاماً.

ويُعد تيدي شيرينجهام أكبر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الرابع في الدوريات الخمس الكبرى، بعد أن سجّل مع وستهام بعمر 40 عاماً وثمانية أشهر.

وفي المركز الخامس، يأتي المهاجم البيروفي السابق كلاوديو بيتزارو، الذي سجّل في الدوري الألماني مع فيردر بريمن بعمر 40 عاماً وسبعة أشهر.

كما تضم قائمة العشرة الأوائل المدافع البرازيلي دانتي بونفيم (40 عاماً وستة أشهر)، والبرازيلي دوناتو (40 عاماً وأربعة أشهر)، والمهاجم الإيطالي فابيو كوالياريلا (40 عاماً وثلاثة أشهر)، والمهاجم الإسباني خورخي مولينا (40 عاماً)، وأخيراً مودريتش (40 عاماً)، وإذا واصل الكرواتي هز الشباك في الدوري الإيطالي، فقد يكون من بين الخمسة الأوائل في هذه القائمة بنهاية الموسم.

قائمة أكبر اللاعبين المسجلين في الدوريات الكبرى

1 - زلاتان إبراهيموفيتش: 2023/ 41 عاماً و5 أشهر

2- بنجامين نيفيت: 2018/ 41 عاماً و3 أشهر

3- أليساندرو كوستاكورتا: 2007/ 41 عاماً

4- تدي شيرينجهام: 2006/ 40 عاماً و8 أشهر

5- كلاوديو بيتزارو: 2019/ 40 عاماً و7 أشهر

6- دانتي بونفيم: 2024/ 40 عاماً و6 أشهر

7- دوناتو: 2003/ 40 عاماً و4 أشهر

8- فابيو كوالياريلا: 2023/ 40 عاماً و3 أشهر

9- خورخي مولينا: 2022/ 40 عاماً

10- لوكا مودريتش: 2025/ 40 عاماً