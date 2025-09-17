«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»

علي معالي (أبوظبي)

ظهر المهاجم داروين نونيز والمدافع ثيو هيرنانديز لأول مرة في دوري أبطال آسيا، عندما ساعدا الهلال على الفوز على الدحيل القطري 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث دخل «نونيز» الملعب في بداية الشوط الثاني بدلاً من تامباكتي، واستغرق الأمر 11 دقيقة فقط، حتى يسجل نجم ليفربول السابق هدفه الأول في دوري أبطال آسيا مع الهلال، ليعادل النتيجة 1-1، وبعد 10 دقائق، سجل ثيو هيرنانديز -الصاعد من ميلان- النتيجة 2-1 للهلال.

ويعد هذا هو الهدف الثاني لنونيز، في مباراتين متتاليتين، حيث سجل ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، ثم في دوري أبطال آسيا، وفي فترة ما قبل الموسم، تألق نونيز بشكل رائع مع 3 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في 3 مباريات مع الهلال، وانسجم المهاجم الأوروجوياني تدريجياً مع نظام المدرب سيموني إنزاجي، ولعب جنباً إلى جنب مع زملائه الجدد مثل مالكوم أو روبن نيفيز أو ميلينكوفيتش سافيتش، وكان اللاعب في الصيف قد غادر ليفربول «الريدز» منتقلاً إلى الهلال.