الرياضة

برشلونة يفقد جهود لامين يامال

لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
17 سبتمبر 2025 15:07

 
لندن (د ب أ)
يفتقد فريق برشلونة الإسباني خدمات نجمه لامين يامال في مباراته الافتتاحية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لكنه استعاد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج بعد تعافيه من الإصابة.
وتم الإعلان عن قائمة الفريق المسافرة لإنجلترا بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك صباح اليوم الأربعاء، قبيل صعود اللاعبين إلى الطائرة لملاقاة فريق المدرب إيدي هاو. ولم يكن يامال ضمن المختارين، إذ يواصل الجناح الإسباني المتألق تعافيه من إصابة في الفخذ، أجبرته على الغياب عن فوز برشلونة الكاسح 6/صفر على بلنسية بالدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.
ومن المقرر أن يبقى اللاعب الشاب 18 عاماً في إقليم كتالونيا لرفع لياقته البدنية قبل مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني ضد خيتافي، يوم الأحد المقبل. وفي المقابل، عاد لاعب خط الوسط دي يونج أيضاً من معسكر منتخب هولندا، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بسبب مشكلة في الفخذ، لكنه أصبح جاهزاً للمباراة، التي تقام على ملعب (سانت جيمس بارك). ولم يسافر الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي ولاعب الوسط جافي بسبب الإصابة أيضاً.

