الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو

مورينيو
17 سبتمبر 2025 15:12


لشبونة (أ ف ب)
أقال نادي بنفيكا البرتغالي مدربه برونو لاجي، عقب الخسارة أمام ضيفه قره باج الأذربيجاني 2-3 الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حسبما أفاد رئيسه روي كوشتا، في الوقت الذي أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن إدارة نادي العاصمة تتجه لتعيين جوزيه مورينيو خلفاً له.
وكان مورينيو أُقيل في نهاية أغسطس، من تدريب فناربخشه التركي، عقب إقصائه من الأدوار المؤهلة إلى دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال على يد بنفيكا بالذات.
وقال الدولي السابق خلال مؤتمر صحفي: «توصلنا للتو إلى اتفاق مع برونو لاجي الذي سيترك منصبه كمدرب لبنفيكا».
وخسر فريق «النسور» بشكل مفاجئ على أرضه أمام قره باج الذي قلب تأخره بهدفين إلى انتصار 3-2، وذلك على بُعد أربعة أيام من خسارة فريق العاصمة لشبونة أولى نقاطه في الدوري المحلي الجمعة بتعادله أمام ضيفه سانتا كلارا.
وأضاف رئيس النادي، من دون ذكر المزيد من التفاصيل: «نتوقع بكل تأكيد أن يكون لدينا مدرب جديد على مقاعد البدلاء، السبت، في فيلا داس آفيش»، وذلك عند حلول رابع ترتيب الدوري البرتغالي راهناً ضيفاً على فيلا داس آفيش ضمن المرحلة الخامسة.
هذا واحتلت فرضية تعيين مورينيو خلفاً للمُقال لاجي، الصفحة الأولى لثلاث صحف رياضية محلية، فبحسب صحيفة «آ بولا»، يرغب بنفيكا بإنجاز المفاوضات مع «المدرب المميّز» بحلول يوم الأربعاء.
وسبق لمورينيو أن قضى فترة قصيرة على رأس الجهاز الفني لبنفيكا في بداية مسيرته كمدرب في نهاية عام 2000 قبل إقالته بعد 11 مباراة، فانتقل إلى تدريب أونياو ليريا، قبل الالتحاق ببورتو، الذي قاده إلى تحقيق لقب دوري الأبطال في 2004.

أخبار ذات صلة
الحر يقتل 15 ألف شخص في أوروبا الصيف الجاري
دوناروما: الانتقال إلى السيتي كان «الخيار الأول والأخير»
بنفيكا
دوري أبطال أوروبا
مورينيو
دوري الأبطال
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©