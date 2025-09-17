ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة أرنولد ومدة غيابه

مدريد (أ ف ب)

يعاني ترنت ألكسندر- أرنولد الظهير الأيمن الإنجليزي لريال مدريد، من إصابة في أوتار الفخذ تعرّض لها خلال فوز فريقه على مارسيليا الفرنسي، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه نادي العاصمة الإسبانية اليوم.

وشارك نجم ليفربول السابق لمدة أربع دقائق فقط في مواجهة الثلاثاء التي انتهت بانتصار صعب لبطل أوروبا 15 مرة في مستهل مشواره القاري على ضيفه الفرنسي 2-1، على الرغم من إكماله المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده داني كارفاخال الذي حلّ بدلاً من ألكسندر-أرنولد، في الدقيقة 72.

وقال النادي في بيانه: «بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا ترنت ألكسندر- أرنولد من طرف الجهاز الطبي لريال مدريد، شُخّصت إصابته في أوتار الفخذ في ساقه اليسرى».

وأفادت صحف محلية أن اللاعب الإنجليزي سيغيب عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

وتعاقد ريال مع ألكسندر- أرنولد خلال فترة الانتقالات الصيفية ليُنافس كارفاخال الذي تعرّض لإصابة طويلة الأمد الموسم الماضي، علماً بأنهما سيغيبان عن مباراة «الملكي» المقبلة في دوري الأبطال خارج أرضه أمام كايرات الكازاخستاني في 30 سبتمبر.