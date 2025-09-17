الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة.. «كرنفال» ركلات الجزاء!

الشارقة.. «كرنفال» ركلات الجزاء!
17 سبتمبر 2025 16:19

سلطان آل علي (دبي)

شهدت مباريات نادي الشارقة الأخيرة مشهداً غير معتاد في كرة القدم، حيث تحولت المواجهات إلى ما يشبه «الكرنفال» في ركلات الجزاء، بعدما احتُسبت 8 ركلات خلال 4 مباريات فقط، بالتساوي بين ما حصل عليه الفريق وما احتُسب ضده.
البداية كانت من مباراة دبا الفجيرة في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث انتصر الشارقة بفضل ركلة الجزاء الوحيدة التي حصل عليها الفريق ليسجلها المهاجم ماناي وتنتهي بهدف نظيف.
مواجهة الإياب التي أعاد فيها الشارقة الانتصار بهدفين نظيفين، شهدت ركلة جزاء لصالح دبا الفجيرة، ولكن تم إهدارها من قبل كارلينهوس في العارضة.
وفي دوري أدنوك للمحترفين، شهد «الديربي» مع خورفكان «المشهد الدراماتيكي»، فقد تأخر الشارقة بهدفين نظيفين أحدهما من ركلة جزاء سجلها تيسودالي، وعاد للمباراة بركلتي جزاء في الدقيقة 59 و99 سجلها كل من ميلوني وماناي.
أما عن افتتاحية أبطال آسيا للنخبة، فقد حضر كرنفالاً من الأهداف وركلات الجزاء في الانتصار الذي حققه «الملك» بنتيجة 4-3. حيث احتسبت ركلتا جزاء للغرافة وواحدة مهدرة للشارقة، لكن تمت متابعتها في الشباك.
الرقم بحد ذاته يثير الدهشة، 8 ركلات جزاء في أربع مباريات متتالية، أي بمعدل ركلتي جزاء في كل مباراة تقريباً، وهذا ليس مجرد تفصيل عابر، بل هو سيناريو يضع الفريق أمام مواقف متكررة من الضغط النفسي والجماهيري، حيث تتأرجح النتائج أحياناً بقرار واحد من الحكم داخل منطقة الجزاء.
مهما يكن السبب، فإن الحقيقة الواضحة أن ركلات الجزاء أصبحت «بطلة المشهد» في مباريات الشارقة الأخيرة، وجماهير الفريق باتت تترقب صافرة الحكم داخل المنطقة أكثر من أي هجمة، فيما المنافسون أدركوا أن أي محاولة جادة في منطقة الجزاء قد تترجم إلى فرصة سهلة من علامة الجزاء، وبين الاستفادة أحياناً وإضاعة الفرص أحياناً أخرى، يعيش الشارقة فترة غريبة تحتاج للمراجعة والدراسة.

الشارقة
دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أدنوك للمحترفين
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
