مارتينيلي يكشف سر فوز أرسنال على بيلباو

لندن (د ب أ)

كشف جابرييل مارتينيلي، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، أنه أخبر زملاءه في الفريق بنقاط الضعف لدى فريق أتلتيك بيلباو الإسباني قبل لحظات من دخوله كبديل، حيث قاد النادي اللندني للفوز.

واحتاج مارتينيلي إلى 36 ثانية وأربع لمسات فقط ليضع فريقه بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في المقدمة، بعد أن استغل تمريرة رائعة من زميله البديل لياندرو تروسارد، ثم تحوّل الجناح البرازيلي إلى صانع ألعاب لزميله البلجيكي قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، ليستهل أرسنال مشواره في دوري الأبطال بفوز ثمين 2-0 على مضيفه بيلباو.

وقال مارتينيلي: «عندما نزلت أرض الملعب، حاولت فقط التقدم من الخلف، أردت أن أرى أين أجد المساحة. كنت أخبرت اللاعبين على مقاعد البدلاء أن هناك مساحة كبيرة في الخلف».

وأضاف في تصريحاته: «رأني ليو، كانت تمريرة رائعة منه، وحاولت فقط وضع الكرة في الشباك، في الهدف الثاني، كنت أريد تجاوز مدافع بيلباو والبحث عن لاعب آخر داخل منطقة الجزاء، وكنت أعلم أنهم كانوا متعبين أيضاً، تمكنت من تمرير الكرة إلى ليو، وقام هو بالباقي».

وشكّلت ثنائية مارتينيلي وتروسارد المتأخرة بداية مثالية لأرسنال في دوري الأبطال، حيث يسعى الفريق للمضي قدماً في البطولة من أجل الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان أرسنال تأهل للمربع الذهبي في دوري الأبطال العام الماضي، لكنه خسر 1-3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي شق طريقه نحو الفوز بالبطولة.

واحتل بيلباو المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي، واستقبل مشجعوه، الذين احتفلوا بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقد، رجال أرتيتا استقبالاً عدائياً.

وقال مارتينيلي: «كانوا يلعبون على أرضهم، لذا فقد قدموا أداء جيداً أيضاً، لكنني أعتقد أننا كنا حاسمين ونستحق الفوز».

وتابع: «عندما تلعب مع أرسنال، تسعى للفوز في كل مباراة، لذا من الجيد حقاً أن تبدأ الموسم بالفوز، نعرف مدى عظمتنا عندما نحمل هذا الشعار على صدورنا، ومع عائلتنا، نحن نادٍ كبير ونريد الفوز في كل مباراة».