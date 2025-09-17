الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارتينيلي يكشف سر فوز أرسنال على بيلباو

مارتينيلي يكشف سر فوز أرسنال على بيلباو
17 سبتمبر 2025 16:33

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الحر يقتل 15 ألف شخص في أوروبا الصيف الجاري
دوناروما: الانتقال إلى السيتي كان «الخيار الأول والأخير»

كشف جابرييل مارتينيلي، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، أنه أخبر زملاءه في الفريق بنقاط الضعف لدى فريق أتلتيك بيلباو الإسباني قبل لحظات من دخوله كبديل، حيث قاد النادي اللندني للفوز.
واحتاج مارتينيلي إلى 36 ثانية وأربع لمسات فقط ليضع فريقه بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في المقدمة، بعد أن استغل تمريرة رائعة من زميله البديل لياندرو تروسارد، ثم تحوّل الجناح البرازيلي إلى صانع ألعاب لزميله البلجيكي قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، ليستهل أرسنال مشواره في دوري الأبطال بفوز ثمين 2-0 على مضيفه بيلباو.
وقال مارتينيلي: «عندما نزلت أرض الملعب، حاولت فقط التقدم من الخلف، أردت أن أرى أين أجد المساحة. كنت أخبرت اللاعبين على مقاعد البدلاء أن هناك مساحة كبيرة في الخلف».
وأضاف في تصريحاته: «رأني ليو، كانت تمريرة رائعة منه، وحاولت فقط وضع الكرة في الشباك، في الهدف الثاني، كنت أريد تجاوز مدافع بيلباو والبحث عن لاعب آخر داخل منطقة الجزاء، وكنت أعلم أنهم كانوا متعبين أيضاً، تمكنت من تمرير الكرة إلى ليو، وقام هو بالباقي».
وشكّلت ثنائية مارتينيلي وتروسارد المتأخرة بداية مثالية لأرسنال في دوري الأبطال، حيث يسعى الفريق للمضي قدماً في البطولة من أجل الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وكان أرسنال تأهل للمربع الذهبي في دوري الأبطال العام الماضي، لكنه خسر 1-3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي شق طريقه نحو الفوز بالبطولة.
واحتل بيلباو المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي، واستقبل مشجعوه، الذين احتفلوا بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقد، رجال أرتيتا استقبالاً عدائياً.
وقال مارتينيلي: «كانوا يلعبون على أرضهم، لذا فقد قدموا أداء جيداً أيضاً، لكنني أعتقد أننا كنا حاسمين ونستحق الفوز».
وتابع: «عندما تلعب مع أرسنال، تسعى للفوز في كل مباراة، لذا من الجيد حقاً أن تبدأ الموسم بالفوز، نعرف مدى عظمتنا عندما نحمل هذا الشعار على صدورنا، ومع عائلتنا، نحن نادٍ كبير ونريد الفوز في كل مباراة».

أرسنال
أتلتيك بيلباو
دوري أبطال أوروبا
جابرييل مارتينيللي
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©