الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرجبي إلى الصين للمشاركة في «سباعيات آسيا»

الرجبي إلى الصين للمشاركة في «سباعيات آسيا»
17 سبتمبر 2025 18:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الصين: صفقة "تيك توك" مع أميركا ستعود بالنفع على الجانبين
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك مع الصين

تغادر البلاد فجر غدٍ الخميس، بعثة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات للرجبي متجهة إلى الصين للمشاركة في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، التي تقام بمدينة هانجتشو في الصين يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 12 منتخباً للرجال ومثلها للسيدات، وتليها المرحلة الثانية من السلسلة، والتي تقام بالعاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.
ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، ويضم الوفد، الجهازين الفني والإداري، أبولو بيرليني مدرب الرجال ومعه يوسف شاكر مدرباً مساعداً وفيلادلفيا أورلاندو مدربة السيدات، ومعها بينجي جون مدرباً مساعداً، بالإضافة إلى 13 لاعباً لمنتخب الرجال و13 لاعبة لمنتخب السيدات.
كان الجهاز الفني قد وضع اللمسات الأخيرة على المنتخبين من خلال التدريبات التي أقيمت على ملاعب «ذا سيفنز» دبي، وشهدت الفترة الأخيرة استبعاد اللاعبين سلطان أهلي ونيكو فولافولا بسبب الإصابة، وتم استبدالهما بلاعبين آخرين.
وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد أن كلا المنتخبين تم تجهيزه للمشاركة في البطولتين، وأنه دائماً ما تكون المشاركة في البطولات من أجل المنافسة على المراكز الأولى، وقال: «ندرك أن البطولة قوية وتضم منتخبات كبيرة في اللعبة ولكن أيضاً منتخبات الإمارات تقدمت كثيرا في الرجبي وبات لها ثقل على المستوى القاري ولها تصنيف متقدم دولياً، ونطمح أن نحقق أهدافنا من المشاركة في السلسلة».

الرجبي
اتحاد الرجبي
منتخب الرجبي
الصين
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©