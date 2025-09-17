الرجبي إلى الصين للمشاركة في «سباعيات آسيا»

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر البلاد فجر غدٍ الخميس، بعثة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات للرجبي متجهة إلى الصين للمشاركة في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، التي تقام بمدينة هانجتشو في الصين يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 12 منتخباً للرجال ومثلها للسيدات، وتليها المرحلة الثانية من السلسلة، والتي تقام بالعاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، ويضم الوفد، الجهازين الفني والإداري، أبولو بيرليني مدرب الرجال ومعه يوسف شاكر مدرباً مساعداً وفيلادلفيا أورلاندو مدربة السيدات، ومعها بينجي جون مدرباً مساعداً، بالإضافة إلى 13 لاعباً لمنتخب الرجال و13 لاعبة لمنتخب السيدات.

كان الجهاز الفني قد وضع اللمسات الأخيرة على المنتخبين من خلال التدريبات التي أقيمت على ملاعب «ذا سيفنز» دبي، وشهدت الفترة الأخيرة استبعاد اللاعبين سلطان أهلي ونيكو فولافولا بسبب الإصابة، وتم استبدالهما بلاعبين آخرين.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد أن كلا المنتخبين تم تجهيزه للمشاركة في البطولتين، وأنه دائماً ما تكون المشاركة في البطولات من أجل المنافسة على المراكز الأولى، وقال: «ندرك أن البطولة قوية وتضم منتخبات كبيرة في اللعبة ولكن أيضاً منتخبات الإمارات تقدمت كثيرا في الرجبي وبات لها ثقل على المستوى القاري ولها تصنيف متقدم دولياً، ونطمح أن نحقق أهدافنا من المشاركة في السلسلة».