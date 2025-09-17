كوزمين: نعد بالقتال على فرصة «حلم المونديال»

معتز الشامي (دبي)

أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، على أن إطلاق حملة شعبية لمؤازرة المنتخب، ونقل الجماهير عبر الطائرات إلى الدوحة، للحضور ومساندة اللاعبين في مباراتي تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة لكأس العالم 2026، في أكتوبر المقبل، يعتبر أمراً إيجابياً، ويرفع معنويات جميع اللاعبين، ويضع المنتخب في حالة أكثر جاهزية من الناحية النفسية أيضاً، وليس فقط البدنية أو الفنية.

وعلق كوزمين عن مبادرة «حلم وطن»، التي أعلن عنها اتحاد الكرة أمس بمقره في دبي قائلاً: «هي مبادرة أكثر من رائعة، ونحن سعداء بذلك، الأمر يزيدنا إصراراً على ضرورة المنافسة بقوة لتحقيق تطلعات الجميع، ومن أجل إسعاد شعب الإمارات الذي يستحق فرحة المونديال».

وأضاف: «أحترم جميع المنتخبات المنافسة معنا في مجموعتنا، ولكن نحن نعد بتقديم الأفضل والقتال على فرصتنا من أجل حلم التأهل لكأس العالم الذي يداعب الجميع».

ولفت أولاريو إلى أنه نادى بضرورة تكاتف الجميع خلف الفريق واللاعبين خلال شهر أكتوبر المقبل، الذي يجب أن يتوحد فيه الجميع لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، ولكنه وجد استجابة سريعة، وهو أمر جيد للغاية، ويسعده، أضاف: «بالتأكيد جميع اللاعبين الدوليين يشعرون الآن بالحماس، وسيكونون في قمة تركيزهم، وكل لاعب بالمنتخب لديه حلم اللعب في بطولة بحجم كأس العالم، خصوصاً أن لدينا فرصاً متساوية مع باقي المنتخب في المجموعة، التي علينا الاستعداد لها بكل تركيز وجدية».

وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بتفاصيل التجمع المقبل والمنتظر للمشاركة في التصفيات أكتوبر المقبل قال: «سيكون التجمع لمعسكر التحضيرات لتصفيات المرحلة الرابعة يوم 28 الجاري، لكن من دون اللاعبين الدوليين المشاركين مع أندية شباب الأهلي والوصل والشارقة والوحدة في البطولات الخارجية، على أن يلتحقوا بالمسكر في مطلع أكتوبر بمجرد انتهاء مباريات أنديتهم».