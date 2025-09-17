الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوزمين: نعد بالقتال على فرصة «حلم المونديال»

كوزمين: نعد بالقتال على فرصة «حلم المونديال»
17 سبتمبر 2025 19:27

معتز الشامي (دبي)
أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، على أن إطلاق حملة شعبية لمؤازرة المنتخب، ونقل الجماهير عبر الطائرات إلى الدوحة، للحضور ومساندة اللاعبين في مباراتي تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة لكأس العالم 2026، في أكتوبر المقبل، يعتبر أمراً إيجابياً، ويرفع معنويات جميع اللاعبين، ويضع المنتخب في حالة أكثر جاهزية من الناحية النفسية أيضاً، وليس فقط البدنية أو الفنية.
وعلق كوزمين عن مبادرة «حلم وطن»، التي أعلن عنها اتحاد الكرة أمس بمقره في دبي قائلاً: «هي مبادرة أكثر من رائعة، ونحن سعداء بذلك، الأمر يزيدنا إصراراً على ضرورة المنافسة بقوة لتحقيق تطلعات الجميع، ومن أجل إسعاد شعب الإمارات الذي يستحق فرحة المونديال».
وأضاف: «أحترم جميع المنتخبات المنافسة معنا في مجموعتنا، ولكن نحن نعد بتقديم الأفضل والقتال على فرصتنا من أجل حلم التأهل لكأس العالم الذي يداعب الجميع».
ولفت أولاريو إلى أنه نادى بضرورة تكاتف الجميع خلف الفريق واللاعبين خلال شهر أكتوبر المقبل، الذي يجب أن يتوحد فيه الجميع لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، ولكنه وجد استجابة سريعة، وهو أمر جيد للغاية، ويسعده، أضاف: «بالتأكيد جميع اللاعبين الدوليين يشعرون الآن بالحماس، وسيكونون في قمة تركيزهم، وكل لاعب بالمنتخب لديه حلم اللعب في بطولة بحجم كأس العالم، خصوصاً أن لدينا فرصاً متساوية مع باقي المنتخب في المجموعة، التي علينا الاستعداد لها بكل تركيز وجدية».
وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بتفاصيل التجمع المقبل والمنتظر للمشاركة في التصفيات أكتوبر المقبل قال: «سيكون التجمع لمعسكر التحضيرات لتصفيات المرحلة الرابعة يوم 28 الجاري، لكن من دون اللاعبين الدوليين المشاركين مع أندية شباب الأهلي والوصل والشارقة والوحدة في البطولات الخارجية، على أن يلتحقوا بالمسكر في مطلع أكتوبر بمجرد انتهاء مباريات أنديتهم».

أخبار ذات صلة
«حلم وطن»..اتحاد الكرة يُطلق حملة لدعم «الأبيض» في الملحق الآسيوي
«فيفا» يكافئ الأندية بـ300 مليون يورو قبل مونديال 2026
منتخب الإمارات
الأبيض
تصفيات كأس العالم
أولاريو كوزمين
كأس العالم
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©