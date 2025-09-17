دي بروين يعود إلى مانشستر سيتي بـ«ذكريات التألق»

لندن (أ ب)

في بلد جديد وثقافة جديدة، ومركز جديد، يبدو البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، متأقلماً على الحياة في بلدة فريقه الجديد نابولي، لكن دي بروين (34 عاماً) يتجه إلى فريقه القديم في زيارة خاصة هذا الأسبوع.

ويفتتح نابولي الإيطالي مشواره في دوري أبطال أوروبا الخميس، حيث يعود دي بروين إلى فريقه السابق مانشستر سيتي، بعد أشهر قليلة من الوداع العاطفي، الذي ختم مسيرة 10 بطولات مع الفريق الإنجليزي، وحقبة أصبح فيها اللاعب «ملكاً» لدى الجماهير، وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي. وبعد 9 سنوات من العمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، فإن دي بروين خرج من قائمته ليلعب تحت إمرة أنطونيو كونتي، حيث نجح اللاعب في تسجيل هدفين في 3 مباريات، ليساعد حامل لقب الدوري الإيطالي على تحقيق بداية مثالية.

«كيفن عبقري»، بهذه الكلمات وصف كونتي لاعبه بعد الفوز 3-1 على فيورنتينا، مضيفاً: «نحن نحاول أن نخلق له دوراً جديداً، ما يتناسب معه ليقدم ما يجيده».

ويمتلك كونتي مواهب مميزة في خط وسط نابولي، حيث تبدو التوليفة مثمرة مع الفريق، بوجود دي بروين والاسكتلندي سكوت ماكتومناي، بتحولات في أدوار خط الوسط، ومركز غير معتاد بالنسبة لهما.

ويبدو الثنائي الفتاك يؤديان بشكل رائع، مع قوة بدنية ووعي ورؤية مميزة للمرمى، حيث يتبادلان موقعيهما بمرونة كبيرة.

وقال كونتي: «حاولنا إيجاد حلول، فالمدرب الجيد يجب أن يمكن اللاعبين من التأقلم معاً، في العام الماضي، كان لاعبو خط الوسط مهمين للفوز بالدوري الإيطالي».

وأضاف: «كان من الممكن أن يعني وصول كيفن استبعاد أحد اللاعبين الثلاثة، لكنني أعتقد أن الدور الذي نخصصه له مثالي له، لأنه يحب تمرير الكرة». وتابع: «نحاول تقليل نقاط الضعف أمام منافسينا، حتى في العام الماضي كنا نمارس ضغطاً كبيراً، ويجب أن نكون مستعدين لمثل هذه الأمور التي تعرضنا للمخاطر، ولهذا السبب أضغط على اللاعبين بشدة في الأمور التكتيكية».

وانتقل مكتوميناي أيضاً من مانشستر إلى نابولي، حيث الأجواء المشمسة، لينضم لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى جاره القادم من سيتي، واختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال أول موسم له، وساعد ذلك كونتي على العودة للتسوق في مانشستر، حيث تعاقد مع راسموس هويلاند على سبيل الإعارة من يونايتد بعد إصابة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعد فترة قصيرة من وصول دي بروين، زميله في المنتخب البلجيكي.

وقال كونتي ضاحكاً: «هويلاند (22 عاماً) تعاقدنا معه من مانشستر يونايتد نظراً لما قدمه لنا من حظ، التعاقد مع مكتوميناي».. وتابع: «بعيداً عن المزاح، كنا نعرف مهارات راسموس، لديه إمكانات هائلة».

وعندما ودع دي بروين جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد برفقة زوجته وأطفاله، أنهى خطابه المؤثر لجماهير النادي بعبارة: «حان وقت الوداع، سأعود»، وردت الجماهير: «نحبك سنراك قريباً»، لكن عودة دي بروين إلى ملعب «الاتحاد»، حيث سيقام له قريباً تمثال، تكريماً له، قد جاءت أقرب مما كان يتخيل.

وبدأت حقبة ما بعد دي بروين في مانشستر سيتي، في ظل حاجة جوارديولا إلى إيجاد طرق جديدة لاستغلال الفرص والأهداف للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، في غياب أكبر قوة إبداعية في كرة القدم الإنجليزي خلال العقد الماضي.

وبسبب أن رؤية دي بروين لا مثيل لها، فإن جوارديولا يعتمد على مجموعة متنوعة من اللاعبين لسد الفراغ، ولديه الكثير من لاعبي الوسط المهاجمين لذلك، وقد يصبح ريان شرقي صانع الألعاب المنضم للفريق من ليون هذا الصيف، أفضل صانع لعب يحل محل دي بروين، لكنه سيغيب حالياً لمدة شهرين بسبب إصابة في الفخذ.