ناموس الإيذاع لـ «تكبير» و«شاهين» أفضل توقيت

علي معالي (العين)



تواصلت، صباح أمس، منافسات التمهيدي الثالث بميدان الروضة التي خُصصت لفئة الإيذاع لمسافة 4 كيلومترات، وشهدت الأشواط الاثنا عشر إثارة وقوة بين الشعارات المشاركة، وخطفت «تكبير» الصدارة لصالح حمد محمد سالم بن جهويل سعد في الشوط الأول، بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 6:04:67 دقيقة، فيما نال «عناد» لسيف خلفان بن غثيب الهاجري الناموس في الشوط الثاني بزمن 6:03:78 دقيقة.

وفي الشوط الثالث توجت «شبية»، لمبارك سالم بن سهيل الشرقي العامري، بالمركز الأول، وقطعت مسافة الشوط بتوقيت 6:07:92 دقيقة، بينما نال «رماح»، لخليفة راشد بن سيف الشامسي العليلي، صدارة الشوط الرابع بزمن 6:09:27 دقيقة.

أما الشوط الخامس، فقد شهد بروز «شاهين» لحمد محمد علي بن عويمر الدرعي، الذي خطف الناموس بأفضل توقيت في اليوم بلغ 6:03:13 دقيقة، وفي الشوط السادس تمكّنت «الناوية» لحمد ناصر بن منصور الدرعي من الفوز بزمن قدره 6:04:55 دقيقة، بينما خطفت «ميعاد» لسهيل عبيد بن نخرات العامري لقب الشوط السابع بتوقيت 6:08:55 دقيقة، وانتزع «مجد» لراشد سالم عبيد بن هياي المنصوري صدارة الشوط الثامن بزمن 6:03:85 دقيقة.

وفي الشوط التاسع كان اللقب من نصيب «شموخ» لخلفان مبارك بن خلفان الشامسي، بعدما أنهت المسافة في 6:09:10 دقيقة، في حين تُوج «شاهين» لسيف مصبح بن كاسب المسافري بلقب الشوط العاشر بزمن 6:04:28 دقيقة.

أما الشوط الحادي عشر فذهبت صدارته إلى «شواهين»، لبدر حمد بن سلطان الزرعي، بتوقيت 6:11:30 دقيقة، قبل أن يختتم «جزيل»» لنايف محمد بن روية الخييلي المنافسات بخطف ناموس الشوط الثاني عشر في 6:05:58 دقيقة.





سالم المزروعي: تقارب التوقيتات مؤشر على قوة المنافسات

أكد سالم عبيد المزروعي، محلل سباقات الهجن، أن الفترة الصباحية شهدت مستويات عالية من الجاهزية والندية، وأظهرت المطايا إيقاعاً متقارباً عكس حجم التحضير وقوة المنافسة بين الملاك، وأضاف: «الشوط الخامس حمل التوقيت الأفضل عبر المطية شاهين لحمد محمد علي عويمر الدرعي بزمن 6:03:13 دقيقة، وتقارب التوقيت في أكثر من شوط، مثل «عناد» في الشوط الثاني بزمن 6:03:78 و«مجد» في الشوط الثامن بزمن 6:03:85، مما يعكس شراسة التنافس على صدارة التوقيت العام».

وقال: «تفاوتت التكتيكات بين انطلاقات سريعة وحسم مبكّر، وبين مطايا فضّلت الدخول من الخلف وفرضت حضورها في الأمتار الأخيرة، الأمر الذي أضفى إثارة متواصلة حتى خط النهاية، وتنوّع الفائزون بين أبناء القبائل من مختلف الشعارات، وهو مؤشر جيد يؤكد اتساع قاعدة المنافسة وارتفاع مستويات الاستعداد في معظم العزب».

وتابع: «اليوم السادس قدّم صورة واضحة أن المطايا بلغت مرحلة متقدمة من الجاهزية، والتقارب في التوقيتات يوحي بأن الأيام المقبلة ستكون أقوى وأسرع، والأداء المتوازن عبر الأشواط عزّز من قيمة السباقات التمهيدية باعتبارها مؤشراً حقيقياً لمستوى الموسم، ورسالة بأن القادم سيحمل أرقاماً وتكتيكات أشد صعوبة، وأن الأجواء التي صنعها التنظيم الاحترافي انعكست بشكل مباشر على ارتفاع الحماس داخل الأشواط، وأعطت للمشاركين والمالكين والمهتمين ثقة بأن مهرجان العين يسير وفق معايير عالية تحفظ مكانته وتزيد من وهجه».

واستكمل: «لقد كان الأداء التنظيمي علامة فارقة تؤكد أن الاحترافية أصبحت سمة ثابتة في جميع تفاصيل السباقات، مما يعزز من قيمة هذا الحدث ويمنحه بُعداً أعمق في مسيرة رياضة الآباء والأجداد».