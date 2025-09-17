الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خطة تأمين مشددة لمسيرة شعلة «أولمبياد ميلانو»

خطة تأمين مشددة لمسيرة شعلة «أولمبياد ميلانو»
17 سبتمبر 2025 21:36

ميلانو (رويترز)

أخبار ذات صلة
المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية يختتم زيارة إلى إيطاليا
ميلانو تودع "ملك" الموضة في تأبين هادئ ومؤثر

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم إنها تثق بشكل كامل في التخطيط الأمني الخاص بمسيرة شعلة أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوية 2026، وذلك بعد أيام من قيام محتجين بتعطيل سباق إسبانيا للدراجات.
ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية، التي سيتم إيقادها في أولمبيا القديمة في اليونان في نوفمبر المقبل، إلى روما في الرابع من ديسمبر، قبل انطلاق جولتها الرسمية عبر المدن الإيطالية في السادس من ديسمبر.
وستصل الشعلة إلى ميلانو للظهور في حفل الافتتاح في السادس من فبراير المقبل، إذ ستشهد الألعاب مشاركة أكثر من 3500 رياضي من 93 دولة في المنافسات على مدار 16 يوماً.
وقالت كريستين كلوستر رئيسة لجنة التنسيق الخاصة بالألعاب في اللجنة الأولمبية الدولية، في مؤتمر صحفي عقب الزيارة التفقدية النهائية: «من المؤكد أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستجذب الكثير من الاهتمام.. لدي ثقة كاملة في خطط اللجنة المنظمة للشعلة الأولمبية، وكذلك بالبلديات والمناطق التي تمر بها، هم يدركون تماماً المخاطر الأمنية المحتملة، وهو أمر طبيعي في أي مسيرة شعلة قبل انطلاق الألعاب».

اللجنة الأولمبية الدولية
ميلانو
الأولمبياد الشتوي
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©