خطة تأمين مشددة لمسيرة شعلة «أولمبياد ميلانو»

ميلانو (رويترز)

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم إنها تثق بشكل كامل في التخطيط الأمني الخاص بمسيرة شعلة أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوية 2026، وذلك بعد أيام من قيام محتجين بتعطيل سباق إسبانيا للدراجات.

ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية، التي سيتم إيقادها في أولمبيا القديمة في اليونان في نوفمبر المقبل، إلى روما في الرابع من ديسمبر، قبل انطلاق جولتها الرسمية عبر المدن الإيطالية في السادس من ديسمبر.

وستصل الشعلة إلى ميلانو للظهور في حفل الافتتاح في السادس من فبراير المقبل، إذ ستشهد الألعاب مشاركة أكثر من 3500 رياضي من 93 دولة في المنافسات على مدار 16 يوماً.

وقالت كريستين كلوستر رئيسة لجنة التنسيق الخاصة بالألعاب في اللجنة الأولمبية الدولية، في مؤتمر صحفي عقب الزيارة التفقدية النهائية: «من المؤكد أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستجذب الكثير من الاهتمام.. لدي ثقة كاملة في خطط اللجنة المنظمة للشعلة الأولمبية، وكذلك بالبلديات والمناطق التي تمر بها، هم يدركون تماماً المخاطر الأمنية المحتملة، وهو أمر طبيعي في أي مسيرة شعلة قبل انطلاق الألعاب».