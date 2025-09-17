الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عُطل فني» يؤجل رحلة موناكو إلى بلجيكا

«عُطل فني» يؤجل رحلة موناكو إلى بلجيكا
17 سبتمبر 2025 22:11

بروج (أ ف ب)

تأجل سفر فريق موناكو، ثالث الدوري الفرنسي للموسم الماضي، إلى بلجيكا حتى يوم غدٍ الخميس بسبب عطل فني في الطائرة، ما يعني أنه سيخوض مباراته مع مضيفه بروج في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ساعات قليلة فقط على وصوله.
وكان من المفترض أن يسافر فريق الإمارة مساء اليوم لكن عطلاً في مكيف الهواء حال دون إقلاع الطائرة من نيس، وذلك وفق ما أفاد مندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، تزامناً مع انتشار صور للاعبي موناكو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم عراة الصدور ويتصببون عرقاً داخل الطائرة.
وقال موناكو إن وفده لم يتمكن من الإقلاع من مطار نيس في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء بسبب «عطل فني في الطائرة».
وأجبر هذا العطل الفني الفريق الذي غادر مطار نيس قبيل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على العودة إلى مركز لا توربي للتمارين، حيث سيُعقد المؤتمر الصحفي التقليدي المخصص للمباراة الذي كان من المقرر إقامته في ملعب بروج الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.
ووفق المعلومات المتاحة، من المتوقع مغادرة لاعبي موناكو إلى بلجيكا الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

موناكو
بروج
بلجيكا
دوري أبطال أوروبا
