دوناروما: الانتقال إلى السيتي كان «الخيار الأول والأخير»

لندن (د ب أ)

كشف جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، أن انتقاله إلى صفوف الفريق الإنجليزي كان خياره الأول والأخير بعد علمه بالاهتمام البالغ من المدرب بيب جوارديولا بضمه مطلع الصيف الجاري.

انتقل دوناروما إلى مانشستر سيتي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني (5ر35 مليون دولار) في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وذلك بعد استبعاده من حسابات باريس سان جيرمان قبل عام على انتهاء تعاقده.

وقال دوناروما في مؤتمر صحفي قبل ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا مع السيتي أمام نابولي غداً الخميس: «كنت على علم بأن مانشستر سيتي مهتم بضمي منذ بداية الصيف، وتعززت العلاقة بيننا بعد كأس العالم للأندية، وعرفت أيضاً أن المدرب جوارديولا كان يضغط بقوة من أجل ضمي».

وأضاف: «أنا فخور بذلك، وهو أمر يحفزني كثيراً، لم أتردد في القدوم إلى هنا، وكانت رغبتي واضحة، فالانتقال إلى مانشستر سيتي كان خياري الأول والأخير».

وواصل الحارس الإيطالي الدولي: «أشكر المدرب جوارديولا، أنا فخور للغاية بالعمل تحت قيادته».

واستطرد: «أنا سعيد بوجودي هنا، وأن أكون جزءاً من فريق مانشستر سيتي الرائع، وسأبذل أقصى جهدي للدفاع عن شعار النادي، وأتمنى مواصلة ذلك لسنوات قادمة».

وشارك دوناروما للمرة الأولى بقميص مانشستر سيتي في الفوز بالديربي على مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، ويستعد لأول اختبار في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، الذي كان يشجعه في طفولته.

وشدد حارس مرمى مانشستر سيتي قائلاً: «ستكون مواجهة صعبة، أول مباراة في دوري أبطال أوروبا دائماً ما تكون صعبة».

وأوضح: «أعرف مدينة نابولي جيداً، وأعرف هذا الفريق ومدربه أنطونيو كونتي، فهو يعمل مع عدد من زملائي في صفوف منتخب إيطاليا، نحن بصدد مواجهة فريق رائع».

وأتم جيانلويجي: «أنا متحمس للغاية للمباراة، وكنت سأكون أكثر حماساً إذا أقيمت في نابولي».