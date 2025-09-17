الوصل.. «7 نجوم» في «ليلة الاستقلال»

دبي (الاتحاد)



اعلن الوصل عودته القارية بقوة مدوية، بعدما اكتسح ضيفه الاستقلال الإيراني بسبعة أهداف مقابل هدف على استاد زعبيل، في افتتاح مشواره بالمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2 بمنطقة غرب آسيا، مقدماً عرضاً هجومياً كاسحاً أكد خلاله جاهزيته للمنافسة على بطولة طالما حلمت بها جماهيره.

سجل أهداف الوصل كل من فابيو ليما بالدقائق 7 و57، بيدرو ماليرو د41، ريناتو جونيور 71، 90+1 وسفيان بوفتيني 84.

وبهذا الفوز، حصد الوصل أول ثلاث نقاط في مشواره القاري، موجهاً إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه في المجموعة، مؤكداً أنه عازم على كتابة فصل جديد من الإنجازات في بطولة طال انتظارها في خزائن «الإمبراطور».

وفرض الوصل هيمنته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حين افتتح البرازيلي فابيو ليما التسجيل بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة (6)، قبل أن يعزز الأرجنتيني نيكولاس خمينيز النتيجة بالهدف الثاني بعد متابعة ذكية لكرة ارتدت من الدفاع (12). وكاد الفريق الإيراني يقلص الفارق عبر جاسر ساني لكن الحارس خالد السناني تألق في التصدي (15).

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل الوصل تفوقه عبر البرازيلي سيرجينيو الذي مرر كرة سحرية إلى الإسباني بيدرو ماليرو ليضيف الهدف الثالث (41)، غير أن الاستقلال نجح في تقليص الفارق بواسطة روبه جشمي (45).

وفي الشوط الثاني، لم يترك «الإمبراطور» أي فرصة لعودة المنافس، حيث سجل ليما الهدف الرابع من ركلة جزاء (57)، ثم أضاف ريناتو جونيور الهدف الخامس بلمسة فنية بعد تمريرة من علي صالح (71). وجاء الدور على المغربي سفيان بوفتيني ليحرز السادس برأسية إثر كرة ثابتة نفذها ليما (84)، قبل أن يختتم ريناتو جونيور المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسابع لفريقه (90).