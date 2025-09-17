الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل.. «7 نجوم» في «ليلة الاستقلال»

فرحة لاعبي الوصل بالفوز على الاستقلال بسباعية (تصوير: حسن الرئيسي)
18 سبتمبر 2025 01:52

دبي (الاتحاد)

اعلن الوصل عودته القارية بقوة مدوية، بعدما اكتسح ضيفه الاستقلال الإيراني بسبعة أهداف مقابل هدف على استاد زعبيل، في افتتاح مشواره بالمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2 بمنطقة غرب آسيا، مقدماً عرضاً هجومياً كاسحاً أكد خلاله جاهزيته للمنافسة على بطولة طالما حلمت بها جماهيره.
سجل أهداف الوصل كل من فابيو ليما بالدقائق 7 و57، بيدرو ماليرو د41، ريناتو جونيور 71، 90+1 وسفيان بوفتيني 84.
وبهذا الفوز، حصد الوصل أول ثلاث نقاط في مشواره القاري، موجهاً إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه في المجموعة، مؤكداً أنه عازم على كتابة فصل جديد من الإنجازات في بطولة طال انتظارها في خزائن «الإمبراطور».
وفرض الوصل هيمنته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حين افتتح البرازيلي فابيو ليما التسجيل بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة (6)، قبل أن يعزز الأرجنتيني نيكولاس خمينيز النتيجة بالهدف الثاني بعد متابعة ذكية لكرة ارتدت من الدفاع (12). وكاد الفريق الإيراني يقلص الفارق عبر جاسر ساني لكن الحارس خالد السناني تألق في التصدي (15).
وقبل نهاية الشوط الأول، واصل الوصل تفوقه عبر البرازيلي سيرجينيو الذي مرر كرة سحرية إلى الإسباني بيدرو ماليرو ليضيف الهدف الثالث (41)، غير أن الاستقلال نجح في تقليص الفارق بواسطة روبه جشمي (45).
وفي الشوط الثاني، لم يترك «الإمبراطور» أي فرصة لعودة المنافس، حيث سجل ليما الهدف الرابع من ركلة جزاء (57)، ثم أضاف ريناتو جونيور الهدف الخامس بلمسة فنية بعد تمريرة من علي صالح (71). وجاء الدور على المغربي سفيان بوفتيني ليحرز السادس برأسية إثر كرة ثابتة نفذها ليما (84)، قبل أن يختتم ريناتو جونيور المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسابع لفريقه (90).

أخبار ذات صلة
«إمبراطور آسيا» يبدأ المشوار بسباعية تاريخية في شباك الاستقلال
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
الوصل
الاستقلال الإيراني
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©