«أبوظبي لرفع الأثقال» يُكثف تحضيراته لبطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل فريق نادي أبوظبي لرفع الأثقال استعداداته للمشاركة ضمن المنتخب الوطني في بطولة العالم، التي تقام بمدينة فوردي النرويجية في الفترة من 28 سبتمبر الحالي، وحتى 11 أكتوبر المقبل، في إطار التحضيرات لتصفيات أولمبياد 2028 بلوس أنجلوس الأميركية، التي تنطلق العام المقبل، ويمثل المنتخب كوكبة من لاعبي النادي.

وانطلق الإعداد للبطولة، وموسم اللعبة بشكل عام منذ العودة من بطولة آسيا في الصين في أبريل الماضي، حيث يواظب اللاعبون على تدريبات يومية بمقر النادي بمدينة خليفة بأبوظبي، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب أفيناش باندو.

وأكد المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي، أن المشاركة في بطولة العالم بالنرويج تمثل خطوة مهمة ضمن البرنامج التحضيري للاعبين لتصفيات الأولمبياد، التي تبدأ ببطولة آسيا بالهند في 2026 وتستمر ببطولات آسيا والعالم حتى عام 2028.

وقال: «لدينا استحقاقات أخرى في الفترة المقبلة بعد العودة من النرويج، أولها دورة التضامن الإسلامي في السعودية نوفمبر المقبل، وتليها المشاركة في البطولتين العربية وغرب آسيا بقطر اللتين ستكونان مدمجتين في ديسمبر هذا العام، وهذه البطولات تعتبر فرصة جيدة للمنافسة، وتحقيق نجاحات جديدة، فضلاً عن أنها إعداد جيد للتصفيات الأولمبية».

من جهته، قال ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي: «عمل اللاعبون بشكل جيد في الفترة الماضية، وهناك تطور ملحوظ في المستوى العام، ونأمل أن يساهموا مع زملائهم في تحقيق نجاحات جديدة للمنتخب الذي نعمل في النادي من أجل أن نمنحه الأفضل دائماً، وأن يسهم لاعبونا في بلوغه منصات التتويج استمراراً لما قدموه في الفترة الماضية بقيادة المنتخب لتحقيق أول ميداليات ذهبية على صعيد الرجال في البطولات العربية، وأول ميدالية في بطولات آسيا على الإطلاق في إنجاز غير مسبوق على الصعيدين العربي والقاري».

على صعيد متصل، عبّر باندو عن سعادته والفريق بالدعم الذي يجدونه من مجلس الإدارة برئاسة عيسى عمير المنصوري والجهاز التنفيذي بالنادي، من خلال المتابعة المستمرة، وهو ما يشكل حافزاً للاعبين الذين يبذلون جهداً كبيراً في التدريبات، وقال: «ثقتنا كبيرة في أن القادم سيكون أفضل للاعبين والمنتخب الوطني، وأن هناك المزيد من التميز في الطريق، حيث نذهب مع المنتخب إلى أي استحقاق ليس لمجرد المشاركة والتمثيل، بل من أجل المنافسة على الميداليات، وبشكل خاص في الأوزان الثقيلة».