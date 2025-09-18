هالاند يسعى لتحطيم «قياسي الأبطال» بعد صمود 18 عاماً

معتز الشامي (أبوظبي)

يسعى النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى دخول سجلات تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي فريقه مانشستر سيتي مع نابولي، مساء اليوم، على ملعب «الاتحاد»، في مستهل مشوار الفريقين في البطولة الأوروبية الأبرز، يحتاج مهاجم مان سيتي إلى هدف واحد فقط ضد نابولي لتحطيم رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا صمد لمدة 18 عاماً، وإذا سجل هالاند في المباراة، فسيصل إلى هدفه رقم 50 في البطولة، ما يجعله أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم، حيث ستكون هذه مباراته رقم 49 فقط في دوري أبطال أوروبا.

ويحتفظ الرقم القياسي حالياً باسم مهاجم أيندهوفن ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، النجم الهولندي رود فان نيستلروي، الذي وصل إلى 50 هدفاً في 62 مباراة، عام 2007، لذا لدى هالاند متسع من الوقت لتسجيل هدف آخر.

ويأتي خلف النجم الهولندي، أيقونات دوري أبطال أوروبا الأخرى؛ ليونيل ميسي (66 مباراة)، وروبرت ليفاندوفسكي (77 مباراة)، وكيليان مبابي (79 مباراة)، وبعد تسجيله 5 أهداف مع النرويج ضد مولدوفا، خلال فترة التوقف الدولي، واصل هالاند التألق، حيث سجل هدفين آخرين في فوز مانشستر سيتي 3-0 على مانشستر يونايتد في مباراة الديربي، يوم الأحد.

وخاض النجم النرويجي 3 مباريات فقط ضد نابولي؛ 2 في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في الدوري الأوروبي، وجميعها بقميص فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث فاز في مباراة، وخسر أخرى، وتعادل في الثالثة، مسجلا 3 أهداف.