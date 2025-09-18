الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هالاند يسعى لتحطيم «قياسي الأبطال» بعد صمود 18 عاماً

هالاند يسعى لتحطيم «قياسي الأبطال» بعد صمود 18 عاماً
18 سبتمبر 2025 10:45

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
100 مباراة بقميص «البلوز».. بالمر يتفوق على أساطير تشيلسي
بنفيكا وفنربخشة.. «عالم لا يعترف بالمنطق»!

يسعى النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى دخول سجلات تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي فريقه مانشستر سيتي مع نابولي، مساء اليوم، على ملعب «الاتحاد»، في مستهل مشوار الفريقين في البطولة الأوروبية الأبرز، يحتاج مهاجم مان سيتي إلى هدف واحد فقط ضد نابولي لتحطيم رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا صمد لمدة 18 عاماً، وإذا سجل هالاند في المباراة، فسيصل إلى هدفه رقم 50 في البطولة، ما يجعله أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم، حيث ستكون هذه مباراته رقم 49 فقط في دوري أبطال أوروبا.
ويحتفظ الرقم القياسي حالياً باسم مهاجم أيندهوفن ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، النجم الهولندي رود فان نيستلروي، الذي وصل إلى 50 هدفاً في 62 مباراة، عام 2007، لذا لدى هالاند متسع من الوقت لتسجيل هدف آخر.
ويأتي خلف النجم الهولندي، أيقونات دوري أبطال أوروبا الأخرى؛ ليونيل ميسي (66 مباراة)، وروبرت ليفاندوفسكي (77 مباراة)، وكيليان مبابي (79 مباراة)، وبعد تسجيله 5 أهداف مع النرويج ضد مولدوفا، خلال فترة التوقف الدولي، واصل هالاند التألق، حيث سجل هدفين آخرين في فوز مانشستر سيتي 3-0 على مانشستر يونايتد في مباراة الديربي، يوم الأحد.
وخاض النجم النرويجي 3 مباريات فقط ضد نابولي؛ 2 في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في الدوري الأوروبي، وجميعها بقميص فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث فاز في مباراة، وخسر أخرى، وتعادل في الثالثة، مسجلا 3 أهداف.

مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
نابولي
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©