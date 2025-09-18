إغلاق باب التسجيل في بطولة أبوظبي الدولية للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد الجودو موسمه الجديد 2025 - 2026، يوم السبت 27 سبتمبر الجاري، بإقامة بطولة أبوظبي الدولية الأولى المفتوحة، ضمن فعاليات موسم التحدي الجديد، والمخصصة لفئات الناشئين الذكور والأشبال الإناث للمواطنين والمقيمين ومن خارج الدولة، وذلك بصالته الجديدة في بني ياس.

ويغلق باب التسجيل للمشاركة في البطولة، اليوم، وذلك من خلال موقع الاتحاد الرسمي، فيما تحدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لإجراءات الميزان بصالات الاتحاد الرئيسة، وناديي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والفجيرة للفنون القتالية.

وخصص يوم الأحد 28 سبتمبر، موعداً لإقامة بطولة أبوظبي الدولية الثانية لفئتي الرجال والناشئات (الإناث) بنفس الصالة، وذلك وفقاً للائحة الفنية الأخيرة الصادرة من الاتحاد فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتنظيمية وستكون المشاركة مفتوحة في كل وزن في البطولتين.

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد بأن انطلاقة الموسم الجديد ستكون استثنائية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، التي تعتمد على مواكبة الجديد في مجال تنظيم المسابقات الرياضية، والتي تقام وفق خطة زمنية محددة، على ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة الفنية لهذا القطاع برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، بمشاركة عدد من خبراء اللعبة في مختلف مجالاتها من مختلف الأندية، خلال الفترة الماضية، بهدف الخروج بصيغة مثالية تنعكس على المنتخبات الوطنية للجودو والمشاركات الإقليمية والدولية.