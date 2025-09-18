«السباق الموسيقي للجري» في «ميدان» 15 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ميدان في دبي، يوم 15 نوفمبر المقبل، السباق الموسيقي للجري، الذي يعد واحداً من أكبر السباقات المجتمعية الترفيهية الفريد من نوعه، ويقام في توقيت مثالي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية 30x30، ويعتبر أحد أبرز الفعاليات المرافقة للبطولة العالمية للترايثلون دبي T100، الذي تقام بدعم من منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تمزج هذه التجربة الفريدة للسباق بين اللياقة البدنية، والموسيقى وأجواء المهرجانات الاحتفالية، في أمسية تبقى عالقة في الذاكرة، فمن من النبضة الأولى إلى الخطوة الأخيرة، سيقطع المشاركون مسار جري بطول 5 كيلومترات مُحاطاً بمكبرات صوت، قبل الاحتفال بحفلة موسيقية حماسية بعد الفعالية مع منسقي أغان وفرق موسيقية عالمية.

وأعلن المنظمون فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة عبر الموقع الإلكتروني، والحصول على خصم يصل إلى 50% على التذاكر العادية، ويبدأ بيع التذاكر المبكرة، ابتداءً من 9 أكتوبر، بسعر 98 درهماً للشخص الواحد، أما التذاكر العادية، فسيتم طرحها في 22 أكتوبر بأسعار تبدأ من 118 درهماً، وبإمكان الأطفال دون سن الخامسة الركض مجاناً برفقة أحد الوالدين، أو مرافق بالغ.

سيُقام السباق في مضمار ميدان، الشهير باحتضانه أحداثاً رياضية كبرى أبرزها كأس دبي العالمي للخيول، وسيتحول إلى وجهة دبي المثالية للرياضة والموسيقى، سواءً كنت تركض، أو تمشي أو ترقص على مسار السباق الممتد على مسافة 5 كيلومترات والمُزود بمكبرات صوت، ستُعزف الموسيقى في كل خطوة، ولإضفاء أجواء حماسية على الجميع، سيُقدم مسرح قرية الموسيقى عروضاً ترفيهية مباشرة لفنانين محليين وعالميين قبل وبعد السباق، بما في ذلك حفلٌ أسطوريٌّ يلي السباق، وهو احتفالٌ آمنٌ لا يُنسى، خالٍ من الكحول. وإذا لم يكن ذلك كافياً، سيحصل كل مشارك على حزمة جري حصرية مليئة بالهدايا.

يذكر أن السباق الموسيقي للجري يقام ضمن سلسلة دولية انطلقت في 2014 في كوالالمبور، ماليزيا، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وشارك فيه أكثر من 300,000 عداء في 35 فعالية في 13 دولة.