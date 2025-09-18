الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سعود صالح مرشح وحيد لرئاسة اتحاد اليد

سعود صالح مرشح وحيد لرئاسة اتحاد اليد
18 سبتمبر 2025 13:11

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أغلقت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة اليد، باب الطعون على القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات الدورة الجديدة 2025-2028، المقرر عقدها يوم 12 أكتوبر المقبل خلال اجتماع الجمعية العمومية، فيما سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 سبتمبر الجاري.
ويتولى محمد علي عامر رئاسة لجنة الانتخابات، بينما يترأس المستشار محمد عبدالله الرضا لجنة الطعون، حيث تشرف اللجنتان على العملية الانتخابية بكامل مراحلها.
وتقدم سعود صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، للترشح على منصب الرئيس ممثلاً عن نادي شباب الأهلي، وستتم تزكيته رسمياً خلال اجتماع الجمعية العمومية. وفي المقابل، ترشّح لعضوية مجلس الإدارة ثمانية أسماء، سيتم اختيار خمسة منهم، وهم: محمد السويدي (الجزيرة)، عبدالسلام بلال (الوصل)، عمر الزبير (النصر)، إبراهيم الحمادي (مليحة)، رحمة غالب (الشارقة)، عدنان الشامسي (اتحاد كلباء)، محمد الحمادي (الوحدة)، وياسر النقبي (خورفكان).
وسيكون من صلاحيات الرئيس الجديد تعيين عضوين مكملين في المجلس لإتمام تشكيل مجلس الإدارة المنتخب.

