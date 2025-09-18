الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تُدشن الجولة الثانية

كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تُدشن الجولة الثانية
18 سبتمبر 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة أندية وأكاديميات الدولة وسط ترقّب جماهيري كبير لنزالات قوية وحماس كبير.
وتعتبر بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو واحدة من أهم الاستحقاقات المحلية، كونها معياراً أساسياً لقياس مؤشر تميّز الأندية، بما يضمن استدامة التطور، ويدفع الأندية إلى الاستثمار في لاعبيها بمختلف المراحل السنية لتحقيق اللقب الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع.
وعلى صعيد السباق نحو اللقب، يدخل نادي الوحدة الجولة الثانية من موقع الصدارة، فيما يتطلع كل من بني ياس والعين إلى تقليص الفارق عبر الانتصار في أكبر عدد ممكن من النزالات، ما يضاعف من حدة المنافسة، ويمنح الجماهير تجربة مميزة من الحماس والتشويق.
ويقول مهدي العولقي لاعب نادي بني ياس: «الجولة الثانية محطة مهمة في سباق اللقب الغالي، عملنا خلال الأيام الماضية على رفع المعدلات البدنية، وتطوير الإيقاع التكتيكي للسيطرة على النزالات منذ الثواني الأولى. لدينا دفعة معنوية كبيرة بعد الفوز بكأس نائب رئيس الدولة الشهر الماضي، ونتطلع إلى تقليص الفارق مع المتصدر عبر أداء منضبط وروح قتالية عالية».

الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
كأس رئيس الدولة للجوجيتسو
صالة مبادلة أرينا
