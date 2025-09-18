منتخب المغرب يقترب من أفضل تصنيف في تاريخه

باريس (أ ف ب)

استعادت اسبانيا الصدارة للمرة الأولى منذ عام 2014 بموجب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، فيما بات منتخب المغرب على بعد مركز واحد من أفضل ترتيب في تاريخه، بعدما بات في المركز 11.

وأنهت إسبانيا، بطلة أوروبا، هيمنة الأرجنتين بطلة العالم والمتصدرة للترتيب منذ أبريل 2023، حيث تراجع منتخب التانغو إلى المركز الثالث، بعدما خسر أمام الإكوادور 0-1 في الجولة الثامنة عشرة الأخيرة من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2026.

واستفادت فرنسا بدورها من تراجع الأرجنتين، وارتقت إلى المركز الثاني عقب انتصاريها في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال الأميركي الشمالي.

لم تكن حال البرازيل، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المونديال (5)، أفضل من غريمتها التقليدية وتراجعت مركزاً واحداً في التصنيف العالمي حيث أصبحت سادسة بخسارتها أمام بوليفيا 0-1 في الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو ما استغلته البرتغال للارتقاء الى المركز الخامس.

وتراجعت أيضاً ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، ثلاثة مراكز، وبات ثانية عشرة، بعد هزيمتها في أولى مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام مضيفتها سلوفاكيا (0-2)، فخرجت من قائمة أفضل 10 منتخبات لأول مرة منذ أكتوبر 2024.

واغتنمت منتخبات كرواتيا وإيطاليا والمغرب الفرصة، وارتقت الى المراكز من التاسع الى الحادي عشر توالياً.

واقترب المغرب في أفضل ترتيب في تاريخه، وهو العاشر عندما انتزعه في أبريل 1998 في مشواره الرائع في تصفيات المونديال الفرنسي.

وفاز المغرب الذي ضمن تأهله الى المونديال للمرة السابعة في تاريخه، بثماني مباريات من أصل تسع خاضها منذ آخر تصنيف في يوليو، حيث توج منتخبه الرديف بلقب كأس الأمم الأفريقية للمحليين في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وعزز المغرب صدارته بكسبه 7.55 نقطة، متقدماً على مصر التي تراجعت مرتبة واحدة (35) والجزائر التي تراجعت مرتبتين (38) وتونس التي صعدت ثلاثة مراكز (46) بفوزين ضمنا لها التواجد في العرس العالمي للمرة السابعة في تاريخها أيضا.

وحافظت قطر على مركزها الـ53 على غرار العراق (58) والسعودية (59)، قيما تقدم الأردن مركزين (62) أمام الإمارات التي تراجعت مركزين (67) وعمان المتقدمة مركزاً (78) مثل البحرين (88).

وتقدمت ليبيا خمسة مراكز (112)، والكويت ثلاثة مراكز (135)، وجزر القمر مرتبتين (105) مثل اليمن (154)، وموريتانيا مرتبة واحدة (110).

وتراجع كل من سوريا (92) وفلسطين (99) ولبنان (113) والصومال (201) مرتبة واحدة، وجيبوتي مرتبتين (193)، والسودان ستة مراكز (116).

ويصدر التصنيف العالمي القادم في 23 أكتوبر المقبل.