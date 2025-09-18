الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نجاح باهر لبطولة مصر الوطنية للجوجيتسو

نجاح باهر لبطولة مصر الوطنية للجوجيتسو
18 سبتمبر 2025 13:36

القاهرة (الاتحاد)
مثّلت النسخة الثانية من بطولة مصر الوطنية للجوجيتسو، التي أقيمت بتنظيم حصري من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وبرعاية بنك أبوظبي الأول، منصة رياضية رائدة في مصر تعكس الانتشار المتسارع لرياضة الجوجيتسو فيها، وتعزّز مكانتها كوجهة جديدة على خريطة هذه الرياضة العالمية.
وشهدت البطولة، التي أقيمت خلال يوم واحد، مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والأحزمة ضمن بيئة تنافسية أبرزت الإقبال الجماهيري اللافت على متابعة الجوجيتسو، ما يعكس التطور المتسارع للمشهد الرياضي في مصر.
ومن خلال رعايته لهذا الحدث، جدّد بنك أبوظبي الأول التزامه بدعم المبادرات الرياضية الوطنية، مؤكداً دوره في تمكين الشباب وصقل المواهب، وتوفير منصات احترافية تواكب أعلى المعايير العالمية، وتسهم في ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية.
من جانبه، أكد زيد إيجلتون، مدير العمليات في شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن نجاح النسخة الثانية من بطولة مصر الوطنية، يعزز مكانتها كمنصة مستدامة لنشر ثقافة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذا النجاح يمهّد لمزيد من البطولات التي تكرّس موقع مصر كإحدى الوجهات الرئيسية للجوجيتسو عالمياً.
ويعكس نجاح البطولة التوجه الاستراتيجي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وبنك أبوظبي الأول نحو الاستثمار في الرياضة كأداة لبناء أجيال جديدة من الرياضيين ممن لديهم شغف المنافسة، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للجوجيتسو والفعاليات الرياضية الكبرى.

