«الليجا» تُعزز حضورها في قطاع الضيافة بالإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، تعزيز حضورها في قطاع الضيافة في الدولة، وهي التي تتخذ من دبي مقراً لمكتبها الإقليمي، وذلك بتوقيع اتفاقية مع فنادق ميليا العالمية، بطموح مشترك بين اثنتين من أكثر العلامات التجارية العالمية شهرة في إسبانيا، وذلك من أجل تعزيز حضورهما في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحظى فنادق ميليا العالمية، التي تدير حالياً في الدولة فندقي ميليا ديزرت بالم ومي دبي، بتغطية إعلامية بارزة في جميع مباريات «الليجا»، التي تُبث في الشرق الأوسط، مع عرض مُخصص على لوحات الإعلانات على جانب الملعب.

كما ينضم لويس فيجو، أسطورة ريال مدريد وبرشلونة، بصفته سفيراً لليجا، من أجل تعزيز هذه الشراكة، على أن يخصص كلا الفندقين مساحات يطلق عليها اسم «كاسا لاليجا»، لتوفير أجواء استثنائية لحضور مباريات المسابقة الإسبانية بخدمات متميزة.

سيمتد التعاون أيضاً ليشمل برنامج «لاليجا شو» باللغة العربية، البرنامج الرائد للدوري عبر يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي. ومن المقرر تصوير حلقات خاصة في فنادق ميليا الشهيرة بدبي، لتقدم للمشاهدين مزيجاً مميزاً من الضيافة العالمية والتميز الرياضي، ما يعزز العلاقة بين العلامتين التجاريتين في صيغة تفاعلية وملهمة.

وتتضمن الاتفاقية في المجال الرقمي خطة محتوى قوية، وحملات مشتركة على قنوات لاليجا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب الليجا بإنستغرام، وبه أكثر من 50 مليون متابع حول العالم.

وصرّح جابرييل إسكارير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ميليا العالمية: «تُجسّد هذه الرعاية اتحاد سفيرين عالميين لعلامة إسبانيا التجارية. نتشارك قيماً مشتركة كالتميز، والشغف والتوجه العالمي، ومن خلال هذا التحالف، نهدف إلى مواصلة بناء تجارب فريدة، وتعزيز تأثيرنا في سوق رئيسة لشركتنا، كالشرق الأوسط، حيث نركز بشكل كبير على التوسع».

وقال خافيير تيباس، رئيس «الليجا»: «تُمثل الشرق الأوسط منطقة رئيسة لليجا، وهذه الشراكة مع فنادق ميليا العالمية تُعزز التزامنا بالتوسع عالمياً، ويُمثل توحيد جهودنا مع علامة تجارية تُشاركنا جذورنا، وقيمنا ورؤيتنا العالمية فرصةً رائعةً لمواصلة النمو معاً، وتقديم تجربة الليجا لملايين المشجعين والمسافرين حول العالم».