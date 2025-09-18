الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سيوف» تحرز ناموس الثنايا بمهرجان العين لسباقات الهجن

«سيوف» تحرز ناموس الثنايا بمهرجان العين لسباقات الهجن
18 سبتمبر 2025 14:01

 
علي معالي (دبي)
شهد ميدان الروضة صباح اليوم، إقامة 10 أشواط ضمن تحديات سن الثنايا في مهرجان العين 2025 لسباقات الهجن، ورسمت المطايا أجمل لوحة لمسافة 5 كيلومترات، وخطفت «سيوف» لعامر عبدالله بن محيروم المحرمي الصدارة في الشوط الأول بتوقيت 7:54:78 دقيقة، وفي الشوط الثاني فاز «الشميمي» لسالم عويضة بن سهيل الخييلي بالناموس، بعدما سجل أفضل توقيت بزمن قدره 7:51:09 دقيقة، وفي الشوط الثالث انتزعت «حضور» لعبيد أحمد بن حمد الظاهري المركز الأول، بعد أن قطعت المسافة في 8:03:04 دقائق، وفي الشوط الرابع فازت «الذيبة» لسليم حمد بالسالومي الدرعي بالمركز الأول بزمن 8:04:29 دقيقة.
وكان «كفو» لمبارك عوض بالكيله العامري الناموس في الشوط الخامس بزمن 7:53:02 دقيقة.
وفي الشوط السادس فاز «خيال» لسعيد شطيط سعيد محمد الكتبي بالمركز الأول بزمن 8:01:93 دقيقة، وفي الشوط السابع كان الناموس من نصيب «نوارا» لكردوس محمد سالم العامري الصدارة بزمن 8:00:53 دقيقة.
وفي الشوط الثامن تمكن «كفو» لسلطان ناصر القصيلي المنصوري من الفوز بالمركز الأول بزمن 8:00:00 دقيقة، وفي الشوط التاسع انتزعت «حفلة» لسعيد خلفان حمد الحافري الصدارة بزمن 7:57:23 دقيقة، ليأتي الختام في الشوط العاشر مع «محدث» لسعيد خلفان حمد الحافري الذي كسب المركز الأول بزمن 7:58:89 دقيقة.

