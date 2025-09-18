الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اتحاد البلياردو يُطلق أولى مبادراته لدعم المشاركة النسائية

اتحاد البلياردو يُطلق أولى مبادراته لدعم المشاركة النسائية
18 سبتمبر 2025 15:00

دبي (وام)
وقّع اتحاد البلياردو، اتفاقية شراكة مع مركز «سجايا فتيات الشارقة» بهدف دعم النشاط النسائي وتوسيع قاعدة الممارسات للعبة، وذلك ضمن استراتيجيته التطويرية بعد تشكيله الجديد لدعم اللعبة وتطويرها.

وأكدت الدكتورة سارة عبدالله حنضل، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد ألعاب البلياردو، أن الاتفاقية تمثل بداية انطلاقة جديدة في تعزيز نشر اللعبة، ومحطة مهمة للتعاون بين الاتحاد والمركز في مجال تدريب وتأهيل الفتيات على ممارسة اللعبة، وتهدف إلى توفير بيئة محفزة لتطوير مهارات اللاعبات، وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية، بما ينسجم مع رؤية الجانبين في دعم المرأة والرياضة.
وأضافت: التعاون سيشمل تنظيم بطولات وفعاليات رياضية مشتركة، بجانب تبادل الخبرات في مجالات التدريب، والتسويق الرياضي، وتنظيم الفعاليات، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية رياضة البلياردو ودورها في تعزيز الشخصية والصحة لدى الفتيات.
جدير بالذكر أن مركز «سجايا فتيات الشارقة» يعد من المؤسسات الرائدة في تنمية مواهب الفتيات في مختلف المجالات الإبداعية، ويعمل تحت مظلة مؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين.

