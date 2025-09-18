الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تاديتش.. «10 نجوم» في نخبة النخبة

تاديتش.. «10 نجوم» في نخبة النخبة
18 سبتمبر 2025 17:00

 
سلطان آل علي (دبي)
كتب دوشان تاديتش، مايسترو وسط الوحدة، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما أصبح أكثر لاعب يصنع فرصاً للتسجيل في مباراة واحدة منذ بداية توفّر الإحصائيات الرسمية عام 2016، ففي المواجهة التاريخية التي جمعت الوحدة بالاتحاد السعودي، التي انتهت بفوز «العنابي» 2-1، قدّم النجم الصربي أداءً مبهراً بصناعته 10 فرص محققة للتسجيل، ليتصدر بالشراكة كل الأرقام ويضع معياراً جديداً لصنّاع اللعب في القارة.
الرقم الذي سجّله تاديتش جاء متفوقاً على إنجازات لامعة في السنوات الماضية. فقد شهدت نسخة 2021 من البطولة تسجيل الفلبيني ستيفان شروك 10 فرص أيضاً مع فريق يونايتد سيتي ضد بكين الصيني -الذي شارك بالرديف في البطولة- في مباراة انتهت بـ 3-2، لكن ما فعله تاديتش أتى في مرحلة أكثر تنافسية ومع خصم بحجم الاتحاد السعودي، أحد أبطال القارة وأغناها بالأسماء.
أما قبل ذلك، ففي نسخة 2016 كان عموري نجم العين قد خلق 9 فرص ضد الجيش القطري في مباراة مثيرة انتهت بفوز «الزعيم» 2-1. وفي العام نفسه، برز البرازيلي داريو كونكا مع شانغهاي بورت بصناعته 9 فرص ضد غامبا أوساكا، كما كرر الياباني واكيزاكا الرقم نفسه مع غامبا أوساكا عام 2021 أمام بكين في انتصار كاسح 7-0. والأقرب زمنيًا، الأسترالي ميكائيل دوكا مع سنترال كوست في نسخة24 /2025، عندما صنع 9 فرص أمام شينهوا الصيني في لقاء انتهى بالتعادل 2-2.
ما يميز رقم تاديتش أنه تحقق في مواجهة كبرى، أمام نادٍ سعودي مرشح للقب، وفي مباراة رسمية ضمن النسخة الجديدة للنظام النخبوي للبطولة، ودون شك صناعة 10 فرص في مباراة واحدة تعكس حجم التأثير الذي يقدمه اللاعب في خط الوسط، وقدرته على الجمع بين الرؤية، والتمرير الدقيق، والتحكم في إيقاع المباراة، وبلغة الأرقام، يمكن القول: إن تاديتش كان وراء معظم الهجمات الخطيرة التي صنعها الوحدة، مؤكّداً أنه لم يأتِ إلى الدوري الإماراتي للختام، بل ليواصل كتابة التاريخ.
هذا الإنجاز الفردي لا يُحسب لتاديتش وحده، بل يرفع من مكانة الوحدة والدوري الإماراتي في المنافسات القارية. أن يحتفظ لاعب بقميص «العنابي» برقم قياسي قاري منذ 2016 يعني أن كرة الإمارات قادرة على جذب الأسماء الكبيرة وصناعة الفارق على أعلى المستويات، كما أنه يسلط الضوء على أهمية تهيئة الظروف للفريق ليستفيد بأقصى قدر من مهارات تاديتش، عبر توفير الدعم البدني والمهاجمين القادرين على ترجمة الكم الكبير من الفرص التي يصنعها.

أخبار ذات صلة
قمتا أبوظبي تفتتحان «جولة الديربيات» في دوري أدنوك
الوصل.. «7 نجوم» في «ليلة الاستقلال»
فريق الوحدة
أصحاب السعادة
العنابي
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
الرياضة
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
اليوم 15:31
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©